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Kartal Zabıtasından Kantinlere Sıkı Denetim

Kartal Belediyesi yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçedeki okul kantinlerini denetlemeye başladı. Okulların açılması ile birlikte öğrencilerin alışveriş yaptığı okul kantinlerinin hijyen ve sağlık koşullarını denetleyen Kartal Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarına hız verdi. Öğrencilerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşıladığı okul kantinlerinin sağlık ve hijyen koşullarına uygunluğunu tespit eden ekipler, Covid 19 pandemisine yönelik alınan tedbirleri ve çalışma ruhsatlarını da denetledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Eylül 2021 Cuma 12:15
Kartal Zabıtasından Kantinlere Sıkı Denetim
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Kartal genelinde bulunan muhtelif okullarda Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde çalışma ve hijyen şartlarının yanı sıra pandemi önlemleri de kontrol edilerek tespit edilen eksikliklerin tamamlanması istendi.

Kartal genelindeki okulların kantinlerinde denetim yapan Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışanların kılık - kıyafeti, sağlık muayene kartları,  mekânın genel temizliği, satışa sunulan ürünlerin muhafazası ve son kullanım tarihine yönelik kontrolleri yaparak; tespit edilen eksiklikler ile ilgili olarak kantin işletmecilerine uyarılarda bulundu. Denetimlerde ayrıca okul kantinlerinde satılması yasaklanan hızlı tüketim gıdaları ve gazlı içecek satışının kontrolleri yapıldı.

Denetimlerde çalışanların Covid 19 pandemisine yönelik aldıkları önlemler de incelenerek, maske, dezenfektan ve sosyal mesafe kuralları denetlendi. Yangın tüplerinden, ilaçlama tutanaklarına, çalışma izin ruhsatlarından, ambalaj atıklarının nasıl toplandığına kadar birçok uygulamanın yapıldığı inceleme sonucu uyarıları dikkate almayan ve ruhsatsız çalışan okul kantini işletmecilerine yasal işlem yapılıyor.

 İstanbul Haber Ajansı (İTHA)

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