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Kartal Zabıtası ,Pandemi Yorgunluğunu Kuruluş Yıldönümü Autlamasında Attı

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; zabıta teşkilatının 195. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası nedeniyle düzenlenen yemekte bir araya geldi. Kartal’da 7/24 sahada hizmet veren zabıta ekiplerini Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de yalnız bırakmadı. Başkan Yüksel, ilçe genelinde 7/24 hizmet esasına göre çalışan ve özellikle pandemi döneminde büyük emek ve özveri gösteren zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Eylül 2021 Çarşamba 12:54
Kartal Zabıtası ,Pandemi Yorgunluğunu Kuruluş Yıldönümü Autlamasında Attı
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Kartal’da pazarlardan çarşılara, pandemi yardımlarından şikâyetlere pek çok farklı alanda görev yapan Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler onuruna Zabıta Haftası nedeniyle bir kutlama yemeği düzenlendi.

“Pandemi nedeniyle yaşadığımız bu zorlu süreçte aldığınız sorumluluktan dolayı sizleri kutluyorum.”

Zabıta teşkilatının 195. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı yemekte konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel; “Arkadaşlar dile kolay… Zabıta; 195 yıllık bir kurum, bir kurumsallık, bir disiplin, bir düzen. Bu kurumsal yapının hala devam etmesi bu mesleğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İcra ettiğiniz iş hem insanlarla karşı karşıya gelirken -kuralı nizamı- uygulamak. Ama aynı zamanda karşıdaki insanı kırmadan, üzmeden o işi yapmayı gerektiriyor. Bunun zorluklarını yaşarken bir de karşımıza pandemi çıktı. Son 2 yıldır zabıta olarak; hem bu görevleri yerine getirirken aynı zamanda muhtaç olan insanlara ulaşmak ve onların taleplerini yerine getirmek, yalnız yaşayan ya da yardıma muhtaç olana el uzatmak gibi bir görevimiz de oldu. Bundan önce bu işi başka birimler yapardı ama saha müdürlükleri olarak son 2 yıldır yoğun bir mesai harcıyoruz. Bunların görünmediğini zannetmeyin. Bu ekibi zorlu süreç içinde aldığı sorumluluktan dolayı kutluyorum. Kartallı komşularımızı Kartal Belediye ailesi olarak yalnız bırakmadık. Bu ailenin de çalışkan birimi olarak zabıta arkadaşlarımı yürekten kutluyorum.” dedi.

Konuşmanın ardından kutlama pastasını kesen Başkan Yüksel’e zabıta ekipleri de çiçek takdim etti.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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