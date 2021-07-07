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Kartal Yeni Parklarına Kavuşuyor

Kartal Belediyesi’nin ilçede yeşil alanları artırarak yeni park yapma ve var olan parkları yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle yeşil alanların önemi bir kez daha ortaya çıkarken, Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü de vatandaşların doğa ile iç içe olması adına ilçenin birçok noktasında eş zamanlı çalışmalarını sürdürüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:21
Kartal Yeni Parklarına Kavuşuyor
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Cumhuriyet Mahallesi’ne Yeni Bir Park Daha Kazandırıldı

Bu kapsamda yapılan çalışmalar ile Kartal’a bir park daha kazandırıldı. Kartal Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Kenan Sokak yanı park çalışmalarında sona yaklaşıldı. Toplam 2430 metrekarelik büyüklüğe sahip yeni park; yumuşak zeminli yürüyüş pisti, çocuk oyun alanı, basketbol potası, oturma bankları ve zeytin ağaçlarıyla şimdiden bölge halkının buluşma noktası oldu. Var olan ağaçların yanı sıra parka ayrıca yeni ağaçlar dikildi. Aralarında ıhlamur ağaçlarının da olduğu yeni ağaçlar, parkın gölgesiz alanlarına dikildi.  

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Cevizli Çınar Parkı Yenileniyor

İlçe genelinde var olan parkların fiziki şartları düzenlenerek, bakım ve onarımları da gerçekleştirilirken bazı parklar da yeniden inşa edildi. Cevizli Çınar Parkı tamamen yenilenerek, parkın yıpranan duvarları kaldırıldı ve başta zemini olmak üzere alanda birçok çalışma yapıldı. Cevizli Mahallesi’nde yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerden biri olan Çınar Caddesi’nde yer alan 326 metrekare büyüklüğündeki parktaki çalışmalarda son rötuşlar yapılıyor. Parka, yeni oturma alanları yapılarak, çocuk oyun alanı da yumuşak zemin ile kaplandı. Parkın yeşil alanları tamamen yenilenerek yeni bitkiler ekildi. Etrafına güvenlik amacıyla ferforje demirlerin de yerleştirildiği park, vatandaşın hizmetine sunuldu.

Yeşil alanların artırılması ve yenilenmesine ek olarak Kartal’ın 20 mahallesindeki diğer parkların da ekipler tarafından belirli bir takvim çerçevesinde bakım, onarım, çim biçme, sulama ve diğer düzenleme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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