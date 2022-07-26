Kartal ve Maltepe Atık Su Hattı ve Dere Islahı Projesi’nin Açılışı Gerçekleştirildi

Törene ev sahipliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Mahmut Tanal, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcıları, İBB Daire Başkanları, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Demokrat Parti İl Başkanı Ekrem Eray Arda, Maltepe Belediyesi yöneticileri, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, Kartal ve Maltepe ilçelerinin muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Barkovizyon gösterisiyle ilçelerin eski ve yeni halleri gösterilerek başlayan tören, sunumlar eşliğinde tamamlandı. İlk olarak kürsüye çıkan isim, İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa oldu.

Şafak Başa yaptığı konuşmada, geçmişte İstanbul genelinde yağışlardan sonra yaşanan olumsuzlukların giderildiğinden bahsederek tamamlanan faaliyetlerle ilgili şunları söyledi: “Maltepe ilçemizde Yalı Mahallesi’nde bulunan Cemal Bey ve Yalı derelerinin ıslah çalışmaları ile yetersiz dere kesitlerini genişlettik. Böylelikle bölgede sel riskinin önüne geçmiş oluyoruz. Yine bölgedeki atık su ve yağmur suyu kanalizasyon hattını ayrıştırarak derelere ve yağmur suyu kanallarına atık su karıştırmalarına son vermiş bulunuyoruz.

Kartal ilçemizde ise Kordonboyu ve Karlıktepe Mahallelerimizde, Savarona Caddesi, Üsküdar Caddesi, Egemenlik Bulvarı, Hürriyet Caddesi, Ankara Caddesi ve muhtelif sokaklarda dere ıslahı, atık su ve yağmur suyu kanalı çalışmalarımızı tamamladık. Bu sayede her yağmurda Kartal Sahil’de yaşanan yağmur suyu baskınlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Özet olarak iki ilçemizde toplamda 10.3 km atık su kolektör hattı, 32.9 km atık su şebeke hattı, 6.4 km yağmur suyu hattı ve 2 km dere ıslahı imalatlarını tamamlamış bulunuyoruz. ”

Kartal Belediye Başkanı Yüksel: “Halının Altına Süpürmeyerek Sorunlarla Yüzleştik”

İSKİ Genel Müdürü’nün ardından kürsüye çıkan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Belediye başkanı olduğum dönemde, ilk yağan yağmurlarda Kartal merkezinde bulunan esnafı ziyaret edip geçmiş olsun dilediğimde ‘artık çözüm istiyoruz başkanım’ diye cevap verdiler. Ardından Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile yaptığımız ilk toplantıda ‘altyapı çalışmalarına ağırlık verilmesini istiyorum’ diye ricada bulunmuştum.

Bugün Kartal’ın merkezinde üstyapı da devam ediyor. Çok güzel bir Neyzen Tevfik Meydanı ve Hürriyet Caddesi’ndeki uzun yıllardır yapılmayan işi de yapıyoruz. Biz ilk önce bu işe de başlayabilirdik, fakat biz oy kaygısı ile hareket etmeden, dünya kenti İstanbul’un sorunlarını halının altına süpürmek yerine sorunlarla yüzleşmeyi tercih ettik.” diyerek düşüncelerini ifade etti.

İBB Başkanı İmamoğlu: “Çocuklarımıza Güzel Bir Gelecek Sunacak Projelerimizi Hayata Geçirdik”

Son olarak kürsüye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı. Alkışlar eşliğinde konuşmasına başlayan İmamoğlu, tamamladıkları altyapı çalışmalarından bahsederek, “Bu sürecin, aslında bu eziyetin tek bir sebebi var. Biraz önce Kartal Belediye Başkanı Gökhan kardeşim ifade etti. Bazen göz boyama, bazen cilalama dediğimiz bir kısım bölümlerde, yer altındaki işlerimiz unutulur, ihmal edilir ve bu belediyecilik süreçlerinde vardır. Ama biz bu zihniyete sahip değiliz.” dedi.

İmamoğlu konuşmasının devamında “Çok şükür biz de şimdiye kadar sizlerin hayatlarını kolaylaştıracak ve çocuklarınıza güzel bir gelecek sunacak projelerimizi hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Aynı gayret ve istekle bu yılın sonuna kadar her ne kadar 150 proje desek de bunun sayısını 180’e belki 200’e kadar çıkaracak bir başarıya da imza atacağız. Bu şehre değer katmak için canımızı dişimize takacak, var gücümüzle çalışacak ve gerçekten ülkemizin daha sağlıklı bir geleceğe kavuşması için sorumluluğunun bilincinde olan yönetim olarak en güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA