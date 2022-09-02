Kartal Uluslararası Halk Oyunları Festivali'nde Muhteşem Final

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ve 12 ülkenin katılımıyla 6 gündür büyük bir coşkuyla devam eden ‘Uluslararası Halk Oyunları Festivali’nin finali gerçekleştirildi. 850 sanatçı ve 16 halk oyunları grubunun katıldığı festivalin final gününde, Kartal’dan tüm dünyaya barış çağrısı yapıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ülkeler arasında dostluk köprülerinin inşa edilmesi ve barışın korunması gerektiğine dikkat çektiği konuşmasında, “Yanı başımızda gerçekleşen savaşlar bize gösteriyor ki, kültür sanat ve ülkeler arasındaki paylaşımlar ile barışı kurmak ve korumak gerekiyor.” dedi.

Kartallılara farklı ulusların kültür ve danslarını tanıma olanağı sunmak, ülkeler ve kültürler arasında dostluk ve barış köprüsü inşa etmek, ayrıca Kartal’ın kültürel zenginliklerinin de uluslararası alanda tanıtımını sağlamak amacı ile 27 Ağustos’ta büyük bir tören ile açılışı gerçekleştirilen ‘Uluslararası Halk Oyunları Festivali’nin finali de 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde, günün anlam ve önemine yakışır bir organizasyon ile yapıldı.

Türkiye dâhil 12 farklı ülkenin 16 folklor grubunun ve 850’ye yakın sanatçının bir araya geldiği ve Acıbadem Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen festivalde; Mısır, Romanya, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Kanada, Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan, Kırgızistan, Gürcistan, KKTC ve Türkiye’den katılım sağlayan ekipler, yıllarca hafızalardan silinmeyecek gösterilere imza attı.

6 gün boyunca; Kartal Meydanı, Cevizli Komşuluk ve Dayanışma Meydanı ile Yakacık Meydanı’nı şölen alanına çeviren festival; kortej yürüyüşleri, halk dansları gösterileri, yurt dışından gelen halk oyunları ekiplerinin ülke kültürlerini sergilediği muhteşem gösterilere sahne oldu. Etkinlik süresince 7’den 70’e Kartallıların adeta akın ettiği festivalde; Türk halk oyunları ekipleri ve farklı ülkelerden katılım sağlayan ekipler, Kartal’dan tüm dünyaya dostluk ve barış mesajları verdi.

Festivalin final etkinlikleri, farklı ülkelerden gelen halk oyunları gruplarının Sanat Sokağı ve Ankara Caddesi’nden kortej yürüyüşü ile başladı. Her ülkenin, kendi halk şarkılarını seslendirdiği korteje Kartallıların ilgisi ise yoğun oldu.

Etkinliğin devamında, Kartal Meydanı’nda kurulan sahnede, her bir ekip kendi ülkelerinin halk dansları gösterisini gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 buçuk saat süren dans gösterileri, izleyenler tarafından çok beğenildi.

Başkan Gökhan Yüksel ve Tüm Sanatçılar ‘Barış Halayı’nda Buluştu

Başkan Gökhan Yüksel, festivalin kapanış töreninde, etkinliğe katılan tüm ülkeler adına Gürcistan grubuna ve etkinliğin hazırlanmasında büyük emek sarf eden jüri üyelerine teşekkür plaketi takdim etti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, barış dolu mesajlar verdiği konuşmasında, “Bugün festivalimizin son günündeyiz. İzlediklerimizden anladığımız, aslında ülkeler arasında ne kadar çok benzerlikler taşıdığımız. Coğrafyamızda, yanı başımızda gerçekleşen savaşlar bize gösteriyor ki, kültür sanat ve ülkeler arasındaki paylaşımlar ile barışı kurmak ve korumak gerekiyor. Tüm sanatçılarımıza ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Gökhan Yüksel’in konuşmasının ardından ülke bayraklarıyla beraber sahneye çıkan halk oyunları ekipleri, oluşturulan halay zincirine katılarak halay çekti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, Başkan Gökhan Yüksel de sanatçılar ile beraber halay çekti.