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Kartal Uluslararası Bi̇r Etki̇nli̇ğe Daha Ev Sahi̇pli̇ği̇ Yapacak

Uluslararası Kültür Sanat Festivali İçin Hazırlıklar Başladı 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Şubat 2022 Cuma 09:57
Kartal Uluslararası Bi̇r Etki̇nli̇ğe Daha Ev Sahi̇pli̇ği̇ Yapacak
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Kartal’da kültürel ve sanatsal çalışmaları daha da güçlendirmek hedefi ile büyük atılımlara imza atan Kartal Belediyesi, yaz döneminde geniş kapsamlı bir kültür sanat organizasyonunu İstanbullular ile buluşturmak için hazırlıklarına başladı. İlçede düzenlenmesi planlanan ‘Uluslararası Kültür Sanat Festivali’ için Kartal Belediyesi’nde hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Kültür ve sanatın yarattığı bilinç ve duyarlılığın önemini kavramış bir anlayışla çalışmalarına aralıksız devam eden Kartal Belediyesi, bu alandaki organizasyonlara verdiği önemi, düzenleyeceği ‘Uluslararası Kültür Sanat Festivali’ ile bir kez daha ortaya koyuyor.

Şimdiden yapılacak dev organizasyon için kolları sıvayan Kartal Belediyesi, gerçekleştirdiği hazırlık toplantısı ile çalışmalarına başladı.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar’ın başkanlığında kurulan komisyon, düzenlenmesi planlanan Uluslararası Kültür Sanat Festivali ile ilgili ilk hazırlık toplantısını gerçekleştirdi. 

Kartal Belediyesi Hizmet Binasında düzenlenen toplantıya Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar’ın yanı sıra; Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi, Gençlik ve Spor Müdürü Arda Savaş ile Yöresel Halk Oyunları yönetici ve eğitmenleri; Hasan Okumuş, Kazım Karadağ, Ali Aluç ve Kemal Alpay katıldı. 

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda düzenlenmesi planlanan festival ile ilgili detaylar ile festivalin mekân, zaman ve içeriği ile ilgili öneriler görüşüldü. Kartal’da uzun yıllar önce düzenlenen ve günlerce konuşulan kültür sanat festivallerini yeniden canlandırmak istediklerini belirten Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, dolu dolu bir festival programı hazırlanacağını söyledi. 

Kartal’da eski zamanlardaki festivallerin bile hala dillerde olduğunu belirten Uçar, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatı ile yapılan Uluslararası Kültür Sanat Festivali’nin sadece Kartallılar değil, İstanbul’un birçok ilçesindeki vatandaşlar tarafından da ilgi göreceğini vurguladı. Festival için sıkı bir çalışma programı oluşturduklarını belirten Uçar, hazırlık toplantılarının devam edeceğini sözlerine ekledi. 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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