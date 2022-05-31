Kartal,  Tiyatro Festivali ile her gün yeni bir oyuna ev sahipliği yapıyor

Festival kapsamında, Soğanlık Kültür Merkezi’nde tiyatroya gönül veren ve tiyatro okullarında eğitim alan genç sanatçıların oyunları seyirci ile buluşuyor. Oyunlarını büyük bir heyecan ve hevesle sahneye taşıyan oyuncular seyirciler tarafından da büyük bir beğeni ile izleniyor.

Kartal’da, ‘Uluslararası Üniversite Tiyatro Bölümleri Festivali’nde her gün başka bir oyun sahneleniyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde tiyatro sanatının gelişimine katkıda bulunmak, genç tiyatro sanatçısı adaylarının çalışmalarını daha görünür kılmak, sanat yaşamlarının başlangıcında genç sanatçıları desteklemek amacıyla yapılan festival kapsamında; Beykent Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümü ‘Bir Yaz Gecesi Hülyası’, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü ‘Sevgili Hikâyeler’ ve İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası Prova Vol.22’ sahnelendi.

Hepsi birbirinden güzel oyunlar gelecek vadeden oyuncular tarafından tiyatro sahnesine taşınırken, 6 Haziran Pazartesi gününe kadar farklı üniversitelerin oyunları da Soğanlık Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Festival kapsamında 10 Haziran Cuma günü ise Kartal Meydanı’nda bir ödül töreni düzenlenecek.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)