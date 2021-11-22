banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,755.73
ALTIN
663.86
DOLAR
11.20
STERLİN
15.05
EURO
12.64
CHP’li büyükşehir belediye başkanları Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla KKTC’de
CHP’li büyükşehir belediye başkanları Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla...
Doç Dr. Nilgün Canel: “Kıskanmak sevginin bir göstergesi değildir”
Doç Dr. Nilgün Canel: “Kıskanmak...
Memleket Partili İstanbullu gençler Bahçelievler'de buluştu...
Memleket Partili İstanbullu gençler Bahçelievler'de...
Adnan Oktar Davasında Gelişme Var
Son Dakika
Adnan Oktar Davasında Gelişme Var

Kartal Soğanlık Camii İbadete Açıldı

2012'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan ve yeniden yapımına 2018'de başlanmasına rağmen inşası yarım bırakılan Kartal’daki Soğanlık Camii, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Aralık 2019’da Kartal’a yapmış olduğu ziyaret sırasında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in 6 aydır yarım kalan projenin bitirilmemiş olduğu yönünde vermiş olduğu bilgi sonrası, verilen talimat ile iki buçuk yılda tamamlanarak ibadete açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Kasım 2021 Pazartesi 09:14
Kartal Soğanlık Camii İbadete Açıldı
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Kartal Atatürk Caddesi'nde inşa edilen Soğanlık Merkez Camii tamamladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Soğanlık Merkez Camii'nde ilk Cuma namazını Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah ile beraber kıldı.

Soğanlık Merkez Camii Dernek Başkanı Ali Öcal, camideki ilk Cuma namazını kılan İmamoğlu’nu, “Bizi mutlu ettiniz bu camiyi yapmakla, söz verdiğiniz gibi. Karadenizlinin delikanlı sözünü yerine getiriyorsunuz.” sözleriyle karşılayarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Cami açılışında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "İBB'nin 2018 yılı Ağustos ayında yapımına başladığı Kartal Atatürk Caddesi üzerindeki Soğanlık Merkez Camii tamamlandı. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile beraber camimizi ziyaret ederek ilk Cuma namazında cami cemaatiyle birlikteydik. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

“Umarım, Milletimizin Takdir Ettiği İnsanlar Oluruz”

Cami ve çevresindeki çalışmaları kendi dönemlerinde, cami derneği ve Kartal Belediyesi’yle yapılan diyaloglarla revize ettiklerini belirten İmamoğlu, şu açıklamayı yaptı:

“Değerli bir görünümle, sosyal kullanımı yüksek, güzel bir camimizi halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Allah hayırlı etsin. Camilerimiz, içinde dua eden insanların, güzel dualarının kabul olduğu yerdir. İnsanların iyiliği için dua edilir. Çevre için, yoksulluğun bitmesi için, bereketin artması için dua edilir. Biz de burada hem memleketimizin hem milletimizin hem güzel şehrimizin hem de bütün dünya insanlığı için dualarımızı ettik. Allah, kabul eder inşallah. Hepimizin inancımıza layık olmak için, bu millete, bu memlekete, bu şehre layık olmak için, her şeyden önce dürüstçe, ahlaklı bir biçimde çok çalışması lazım. Umarım milletimizin, bu kutsal görevleri yapan insanlar olarak takdir ettiği insanlar oluruz. Camimiz hayırlı uğurlu olsun.”

2012 Yıkıldı, 2021’de Tamamlandı

Kartal Soğanlık Merkez Camii, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle, 2012 yılında yıkıldı. İBB'nin eski yönetimi, 2018 yılı Ağustos ayında caminin yeniden yapımına başladı. Ancak inşaat, bir süre durma noktasına geldi.

İmamoğlu başkanlığındaki yeni İBB yönetimi, caminin yeniden yapımı ile alakalı yaşanan sorununu çözdü ve Kartal Belediyesi ile birlikte çalışarak, caminin inşasını yeniden başlattı. 6 bin 610 metrekarelik alana sahip Soğanlık Merkez Cami’nde, 6 bin 240 kişi aynı anda namaz kılabilecek.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuk Hakları Günü Kartal’da Kutlandı
Çocuk Hakları Günü Kartal’da Kutlandı
Masal Müzesi’nde Şenlik Var
Masal Müzesi’nde Şenlik Var
Kartallı Minikler Ara Tatilinin Tadını, ‘Çocuk Şenliği’ İle Çıkaracak
Kartallı Minikler Ara Tatilinin Tadını, ‘Çocuk Şenliği’ İle Çıkaracak
İlahiyatçı-Yazar Cemil Kılıç, Kartal’da Atatürk’ün Dine Bakışını Anlattı
İlahiyatçı-Yazar Cemil Kılıç, Kartal’da Atatürk’ün Dine Bakışını Anlattı
Devlet Eski Bakanı Önay Alpago, Atatürk’ün Ekonomi Devrimlerini Anlattı
Devlet Eski Bakanı Önay Alpago, Atatürk’ün Ekonomi Devrimlerini Anlattı

banner186

banner189

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169