Kartal Kitap Fuarı’nın 6.Gününde Usta Kalemler Kitapseverlerle Buluştu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkan Yardımcısı Tuncay Toptaş, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mekin Tüzün, sivil toplum örgütü temsilcileri ve mahalle muhtarlarının katıldığı fuar okurlar tarafından da büyük beğeniyle takip edildi.

Günün ilk konuğu gazeteci-yazar ‘Ataol Behramoğlu’ oldu

Günün ilk söyleşisi usta şair, yazar ve gazeteci Ataol Behramoğlu tarafından gerçekleşti. KE Sahne’nin ilk konuğu olan Behramoğlu Türk Şiiri üzerine unutulmaz bir konuşma gerçekleştirdi. Söyleşi alanını dolduran okurlarıyla soru-cevap şeklinde bir söyleşi yapan usta şair, söyleşinin ardından kitaplarını imzaladı.

Ataol Behramoğlu’nun ardından edebiyat dünyasında iz bırakan önemli isimler sahnede yerini almaya devam etti. Günün ikinci ismi yazar Nilüfer Canpolat Doğan olurken, okuyucularıyla keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Doğan’ın ardından sahneye gelen isimler Kıyı Dergisi ve Yayınevi’nin şair ve yazarları oldu. Mustafa Duman, Ali Mustafa, Fethi Yılmaz ve Yaşar Miraç Türkiye’de dergicilik ve zor şartlar altında ayakta kalabilme üzerine konuştu.

Günün bir diğer konuğu yazar Jale Sancak’tı. Yazım hayatı üzerine deneyimlerini paylaşan yazarın ardından Anıl Mert Özsoy ve Mustafa Okumuş KE Sahne’de okuyucuları ile buluştu. Her iki söyleşiye de şair ve yazar Serkan Türk eşlik etti. Bir sonraki söyleşinin konuğu yazar İsmail Güzelsoy olurken, usta isim kendisini dinlemeye gelenlerle güzel bir sohbete imza attı.

Meclis üyesi Umut Daştan kitabını okuyucularına imzaladı

Kartal Belediyesi Meclis Üyesi ve Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Umut Daştan da okuyucularıyla buluşan bir diğer isim oldu. Daştan, kendi kaleme aldığı “Türkiye’de Siyasette Kriz Yönetimi – 2001 Krizi Örneği” isimli kitabını okuyucuları için imzaladı.

Kartal Belediyesi genç edebiyatseverleri de unutmadı. İlçenin farklı okullarında okuyan ortaokul ve lise öğrencileri Kartal Belediyesi’nin araçlarıyla fuar alanına gelerek değerli yazarlarla buluşma imkanı buldu.

Kandemir Konduk, Müjdat Gezen ve Celal Ülgen’den Eşsiz Bir Söyleşi

Saatler akşam 19:00’u gösterdiğinde edebiyat, tiyatro ve sanatın üç dev ismi KE sahnede yerini aldı. Oyun yazarı ve senarist Kandemir Konduk, tiyatro ve sinema dünyasının duayeni Müjdat Gezen ve avukat-yazar Celal Ülgen kendilerini dinlemeye gelen kalabalığın coşkulu alkışlarıyla sahneye çıktı. Ünlü isimler gençlik anılarından, birbirleriyle tanışma hikayelerine kadar yaşadıkları siyasi süreçleri ve davaları anlatarak dinleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkan Yardımcısı Tuncay Toptaş, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mekin Tüzün, sivil toplum örgütü temsilcileri ve mahalle muhtarları söyleşiyi takip eden isimler oldu.

Başkan Yüksel’den usta sanatçılara teşekkür plaketi

Söyleşinin sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan sahneye çıkarak ünlü isimlere plaket takdiminde bulundu. Başkan Yüksel konuşmasında, “Yazılarıyla mizah dünyasını zenginleştiren Kandemir Bey, o yazıları uygulayıp oynayan, sanatıyla bizleri büyüleyen Müjdat Hocamız ve ev sahibi Celal Hocamız ile birlikteyiz. Bahsettiği davalardan birinde bir gün ben de Celal Hocam ile metroda karşılaşmıştım. Bunu belki ilk defa söylüyorum. O yılmaz savunuculuğunu hala yapıyordu, bir davadan çıkmıştı yine, Silivri’ydi muhtemelen. O heyecanıyla metroda olanlara bile anlatıyordu. -Buna sessiz kalmayın- diye. Haklılığı bugün ortaya çıktı o yüzden bir kocaman alkışı yürekli, savaşçı, Kartallı abimiz Celal Hocamıza istiyorum.” dedi.

Günün Final Söyleşisi: Hüsnü Arkan

Günün son konuğu söz yazarı, besteci ve yazar Hüsnü Arkan oldu. Hüsnü Arkan’a sahnede yazar Serkan Türk eşlik etti. Arkan; edebiyat, sanat ve müzik dünyasına dair görüşlerini ve anılarını izleyicilerle paylaştı. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, Hüsnü Arkan’a fuara katılımından dolayı teşekkür ederken, plaket takdiminde bulundu. Takdimin ardından ünlü isim okuyucularıyla buluşarak kitaplarını imzaladı.