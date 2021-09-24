Kartal Kitap Fuarı, Okurseverler ile Yazarları Yarın Buluşturuyor

Kartal Belediyesi tarafından 25 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Kartal Meydanı’nda yapılacak olan Kartal Kitap Fuarı, okurseverler ile yazarları bir araya getirecek. Kartal Kitap Fuarı’na yaklaşık 100'e yakın yayınevinin yanı sıra şair, yazar ve sanatçılarda katılarak okurlarıyla buluşacak. 25 Ekim’de kapılarına açacak ve 9 gün sürecek olan Kartal Kitap Fuarı’nda söyleşiler, imza günleri, belgesel gösterimleri ve konserlerde gerçekleştirilecek