Kartal Kitap Fuarı 7. Gününde de Kitapseverleri Zengin Programla Ağırlayacak

Kartal Kitap Fuarı’nın, 1 Ekim Cuma günkü konukları ise Berkiz Berksoy, Demet Ekmekçioğlu, Bedia Ceylan Güzelce, Ergün Poyraz, Pavyon Öyküleri Kitabı Yazarları, Halil Delice, Elfin Tataroğlu, Sibel Hürtaş, Ayşen Şahin ve Tuba Torun olacak.
Kartal Kitap Fuarı KE Söyleşi sahnesinde yazarların söyleşilerinin yanı sıra imza günleri ve çeşitli etkinliklerde yer alıyor.
1 EKİM CUMA
13.00-13.45 BERKİZ BERKSOY
14.00-14.45 DEMET EKMEKÇİOĞLU
15.00-15.45 BEDİA CEYLAN GÜZELCE
16.00-16.45 ERGÜN POYRAZ
17.00-17.45 PAVYON ÖYKÜLERİ KİTABI YAZARLARI
18.00-18.45 HALİL DELİCE
19.00-20.30 ELFİN TATAROĞLU
20.45-22.00 SİBEL HÜRTAŞ - AYŞEN ŞAHİN – TUBA TORUN
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)