Kartal Kitap Fuarı 7. Gününde de Kitapseverleri Zengin Programla Ağırlayacak

Kartal Belediyesi’nin düzenlediği Kartal Kitap Fuarı, yazarlar ve okuyucuların buluşma noktası oldu. Kartal Meydanı’nda kurulan Kartal Kitap Fuarı 7. gününde de seçkin yazarlar kitap severlerle buluşacak. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yazarlar ile okuyucular arasında bir köprü oluşturmak amacıyla düzenlediği fuar her gün binlerce kitapseverler tarafından ziyaret ediliyor.