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Kartal Kitap Fuarı 7. Gününde de Kitapseverleri Zengin Programla Ağırlayacak

Kartal Belediyesi’nin düzenlediği Kartal Kitap Fuarı, yazarlar ve okuyucuların buluşma noktası oldu. Kartal Meydanı’nda kurulan Kartal Kitap Fuarı 7. gününde de seçkin yazarlar kitap severlerle buluşacak. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yazarlar ile okuyucular arasında bir köprü oluşturmak amacıyla düzenlediği fuar her gün binlerce kitapseverler tarafından ziyaret ediliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ekim 2021 Cuma 10:04
Kartal Kitap Fuarı 7. Gününde de Kitapseverleri Zengin Programla Ağırlayacak
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Kartal Kitap Fuarı’nın, 1 Ekim Cuma günkü konukları ise Berkiz Berksoy, Demet Ekmekçioğlu, Bedia Ceylan Güzelce, Ergün Poyraz, Pavyon Öyküleri Kitabı Yazarları, Halil Delice, Elfin Tataroğlu, Sibel Hürtaş, Ayşen Şahin ve Tuba Torun olacak.

Kartal  Kitap Fuarı KE Söyleşi sahnesinde yazarların söyleşilerinin yanı sıra imza günleri ve çeşitli etkinliklerde yer alıyor.

1 EKİM CUMA

13.00-13.45 BERKİZ BERKSOY

14.00-14.45 DEMET EKMEKÇİOĞLU

15.00-15.45 BEDİA CEYLAN GÜZELCE

16.00-16.45 ERGÜN POYRAZ

17.00-17.45 PAVYON ÖYKÜLERİ KİTABI YAZARLARI

18.00-18.45 HALİL DELİCE

19.00-20.30 ELFİN TATAROĞLU

20.45-22.00 SİBEL HÜRTAŞ - AYŞEN ŞAHİN – TUBA TORUN

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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