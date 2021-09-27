Kartal Kitap Fuarı 3.Günü’nde Kitapseverleri Ağırlayacak

Kartal Belediyesi’nin düzenlediği Kartal Kitap Fuarı açıldığı günden beri okuyucuların yoğun ilgisiyle ziyaret ediliyor. Her gün farklı şair, yazar ve gazetecilerin yer aldığı fuar üçüncü gününde yine okuyucularını bekliyor.

Kartal Kitap Fuarı üçüncü gününde; Deniz Kuşça, İlber Ortaylı, Faruk Duman, Ercan y Yılmaz, Serkan Türk, Latife Tekin, Işık Öğütçü ve Nebil Özgentürk’ü ağırlayacak. Orhan Kemal Belgeseli’nin de gösterileceği fuarda yazarlar okuyucularıyla bir arada olacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, birbirinden değerli yayınevleri ve yazarların aynı çatı altında buluştuğu Kartal Kitap Fuarı’nın 3 Ekim’e kadar Kartal Meydanı’nda açık kalacağını belirterek okuyucuları fuara davet etti.

27 EYLÜL PAZARTESİ

15.00-15.45 Deniz Kuşça

16.00-16.45 İlber Ortaylı

17.00-17.45 Faruk Duman

18.00-18.45 Ercan y Yılmaz - Serkan Türk

19.00-19.45 Latife Tekin

20.00-20.30 Orhan Kemal Belgesel - Nebil Özgentürk

20.45-22.00 Işık Öğütçü - Nebil Özgentü

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)