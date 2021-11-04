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KARTAL KARLIKTEPE’DE ASFALT SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI

Başkan Gökhan Yüksel Çalışmaları Yerinde İnceledi Kartal Belediyesi, ilçedeki yol bakım ve asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin asfaltlama mesaisinin yoğun olarak devam ettiği Karlıktepe Mahallesi'ne giden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, teknik ekipten çalışmaların son durumu ile alakalı bilgi alıp vatandaşlarla bir araya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Kasım 2021 Perşembe 09:18
KARTAL KARLIKTEPE’DE ASFALT SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI
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Kartal’ın ulaşım ve trafik alt yapısını güçlendirerek kenti yaşanabilir, modern bir kent haline getirmek için büyük bir alt ve üstyapı seferberliğine imza atan Kartal Belediyesi, ilçe genelindeki yol, sokak ve caddeleri yenilenen görünümlerine kavuşturmaya devam ediyor. Geniş kapsamlı çalışmalarının yoğunlaştığı mahallelerden biri de Karlıktepe Mahallesi… Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karlıktepe Mahallesi’nin 6 sokağını asfaltlamak için yoğun bir mesaiye başladı.

6 Sokağa Toplam 2 Bin Ton Asfalt Serilecek

Hızır Reis, Rüştiye, Fıstık Ağacı, Taç, Andaç, Çayırbaşı Sokaklarını kapsayan asfaltlama çalışmalarında ekipler ilk etapta Hızır Reis Sokak’taki eski asfaltı söküp sokağı molozlardan, toz ve asfalt kırığından arındırdı ve yeni asfalt için hazır hale getirdi. Bir sonraki aşamada ise 320 metre uzunluğundaki sokağa 500 tonluk yeni asfalt serimi yapılarak, araç ve yaya trafiği için güvenli hale getirildi.

Karlıktepe Mahallesi’nin diğer sokakları için de kolları sıvayan ekipler, asfalt mesailerine aralıksız devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında Hızır Reis, Rüştiye, Fıstık Ağacı, Taç, Andaç, Çayırbaşı Sokaklarına toplamda 2 bin ton asfalt dökülmüş olacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de asfalt çalışması yapılan sokakları başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik ekip ile birlikte gezerek çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

“Kartal'ı Cazibe Merkezi Haline Getirmek İçin Ciddi Yatırımlar Yapıyoruz”

Çalışmalar hakkında konuşan Başkan Gökhan Yüksel, "Bizim belediye olarak yaptığımız en temel işlerden biri, idari sınırlarımız içindeki cadde ve sokakların Kartallı komşularımız için daha konforlu ve güvenli olmasını tesis etmektir. Çok ciddi bir program ile asfalt serim çalışmalarını yürütüyoruz. Söz verdiğimiz gibi Kartal'ı cazibe merkezi haline getirmek ve komşularımızı güvende tutmak için ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bu çalışmalar bizi, ilçemizin geleceğine yönelik vizyonuna bir adım daha yaklaştıracak. Belediyemizin emektar işçileri de çukurları ve bozuk yolları onarmak için her gün büyük bir gayretle çalışarak olağanüstü bir iş çıkartıyorlar. Hepsine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Asfaltlamaların yapıldığı sokakta yaşayan mahalle sakinleri ile de bir araya gelen Başkan Gökhan Yüksel, sohbet esnasında yanına gelip fotoğraf çektirmek isteyen çocuklara da hediyeler verdi. Mahalleli, Kartal Belediyesi tarafından yapılan çalışmalardan son derece memnun olduklarını belirterek, ekiplere ve Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.

 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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