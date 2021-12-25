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Kartal Kadın Kooperatifi Yılbaşı Pazarı açıldı

Kartal Belediyesi ve Kartal Kadın Çevre Kültür Ve İşletme Kooperatifi işbirliği ile kartallıların yılbaşı alışverişlerini gerçekleştirmeleri için Kartal Hamam Sokak’ta Kadın Emeği Pazarı açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Aralık 2021 Cumartesi 10:36
Kartal Kadın Kooperatifi Yılbaşı Pazarı açıldı
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Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Kartal Kadın Çevre Kültür Ve İşletme Kooperatifi tarafından organize edilen Kadın Emeği pazarı 23–31 Aralık tarihleri arasında Hamam sokakta açık olacak.

Kadın Emeği Pazarı yeni yıla kadar açık

Her hafta 4 gün boyunca açık olan Kadın Emeği Pazarı, yeni yıl nedeniyle 31 Aralık tarihine kadar alışveriş yapmak isteyen Kartallı vatandaşları bekliyor.

El emeği göz nuru ürünler Kartal Hamam Sokak’ta

Kadınların el emeği göz nuru birçok ürününün değerlendirildiği pazara Kartal Belediyesi’nden de destek geldi. Kadın Emeği Pazarı’na çadır, maske ve dezenfektan desteği veren Kartal Belediyesi, çocuklar için palyaço, balon atölyesi, patlamış mısır ikramı da gerçekleştirdi. Takıdan, zeytinyağına pek çok farklı ürün Pazar’da satışa sunuldu. 

Hamam Sokak’ta bulunan Kadın Emeği Pazarı’nı Kartal Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediye Meclisi üyesi Yusuf Altay ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Enif Yavuz Dipşar ve Kordonboyu Mahalle muhtarı Arzu Keskin ziyaret etti.

Kadın emeğine tam destek

Kadın Emeği Pazarı’nda bulunan 20 standı tek tek ziyaret eden heyet, yeni yılın herkes için iyi geçmesini diledi. Kadınların daha fazla hayata katılımlarını önemsediklerini belirten Kartal Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut, Kartallı kadınların emeğinin pazarda yer aldığı söyledi. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ise hafta da 4 gün kurulan Kadın Emeği Pazarı’nın yılbaşı nedeniyle 8 gün açık kalacağını belirterek Kartal’da kadınlara ve onların farklı projelerine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

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