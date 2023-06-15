“Kartal Kadın Emeği Festivali” Görkemli Bir Törenle Açıldı

SİNEMANIN SULTANI TÜRKAN ŞORAY KARTAL'DA

Kartal’da kadın çalışmalarını ve dayanışmasını artırmak, kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını güçlendirmek, karar mekanizmalarında, liderlik konumlarında varlıklarını desteklemek amacıyla önemli proje ve çalışmaları hayata geçiren Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kartal Halk Eğitim Merkezi ile birlikte 5 gün sürecek önemli bir etkinlik düzenledi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ kapsamında ‘Kadın Emeği’ adının verildiği ve onlarca sürpriz etkinliğin yer aldığı festivalin açılışı, coşkulu bir törenle yapıldı. 18 Haziran 2023 tarihine kadar sürecek festivale, İstanbul ve çevre illerden kadınlar ise yoğun ilgi gösterdi.

Açılışı gerçekleştirilen festival kapsamında her gün Kartal Meydanı’nda 11.00- 22.00 saatleri arasında pek çok etkinlik yapılıyor. Halk eğitim kursu sergileri, kadın emeği pazarı ve Kartal’da bulunan sivil toplum kuruluşlarının kermesinin yanı sıra çeşitli söyleşi, konser, müzik ve sahne performansları gibi daha birçok eğlenceli etkinlik meydanda kurulan alanda gerçekleştiriliyor.

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ile Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel festivalin ilk gününde kurdele keserek festivalin açılışını gerçekleştirdi. Kartal protokolünün de katıldığı açılış programında, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz kısa birer konuşma gerçekleştirdi.

Başkan Yüksel konuşmasında hayatın her alanında var olan kadınların emeğinin yer aldığı festivali Kartal Belediyesi olarak desteklemekten onur duyduklarını söyledi.

Festivalin ilk etkinliği ise zeybek gösterisi oldu. Büyük alkış alan bu gösterinin ardından kadınların emeklerinin yer aldığı stantları ziyaret eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Kartal Kaymakamı Abdullah Demir’e yöresel yemeklerden ikram edildi.

Kadın Emeği Festivali’nde günün diğer etkinlikleri ise sokak müziği sanatçısı İbrahim Kara Konseri ve Akademisyen Dr. Sevgi Düzgün’ün verdiği “Ebeveyn ve Çocuk Arasında Doğru İletişim, Özel Çocuk Anne Sosyal İlişkiler” adlı söyleşi oldu.

Türk Sinemasının Sultanı Kartal’da

14 Haziran Çarşamba günü saat 18.00’de gerçekleşen “Kartallı Kadınlar Soruyor, Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray Yanıtlıyor” söyleşisi ile Kadın Emeği Festivali büyük bir kalabalığı ağırladı.

Festivalin onur konuğu olan Türkan Şoray’ın Kartallı ve İstanbullu kadınlarla buluştuğu söyleşi, yoğun kalabalığa sahne oldu.

Binlerce hayranının Türk Sinemasının Sultanı lakaplı Şoray’ı yakından görmeye çalıştığı söyleşide ünlü sanatçı da çok heyecanlandı. Uzun yıllar sonra Kartal’a geldiğini ve çok güzelleşmiş bulduğunu belirten Şoray, gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Rol adlığı filmlerde kazalar atlattığını, boynunun kırıldığını ve donma tehlikesi geçirdiğini ancak geriye dönüp baktığında bu ilgiyi, sevgiyi görünce yaşadıklarına değdiği belirten Şoray, Kadın Emeği Festivali’ni çok beğendiğini söyledi.

Kadınların her alanda başarılı olmasına sevindiğini ve bütün kadınların başarısını önemsediğini belirten Şoray, festivalin düzenlenmesine verdiği katkıdan dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

Sahnede daha sonra hayranlarının sorularını cevaplandıran Şoray, resmini de imzalayarak hayranı olan bir vatandaşa verdi. Festivalin onur konuğu olan Şoray’a daha sonra Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Süleyman Uzunok tarafından buket ve Kartal heykelciği takdim edildi.

Sahneye annesi Aynur Yüksel ile birlikte çıkan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, o sırada arka fonda çalan Selvi Boylum Al Yazmalım filminin müziğini işaret ederek filmin o kadar güzel olduğunu, bu güzelliğin bir parçası olan Türkan Şoray’ın, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer aldığını söyledi.

Kadınların üretimin bir parçası olması gerektiğini aktaran Başkan Yüksel, Kartallı komşuları bir araya getirebilmek için de festivalin güzel bir vesile olduğunu söyledi. Filmleriyle büyüdüğümüz Türkan Şoray gibi efsane bir ismi ağırlamaktan onur duyduklarını ifade eden Yüksel, Türkan Şoray’ın belirli bir kuşağa sevgiyi ve emeği öğrettiğini vurguladı.

Kadın Emeği Festivali’nde günün son etkinliği ise Hüseyin Alan konseri oldu. Alan her biri dillere pelesenk olmuş birbirinden güzel türküleri seslendirerek festival katılımcılarını coşturdu.

Festivalin günlük programı ise şöyle

14 Haziran Çarşamba

14.30 Kurdele kesimi

14.40 Folklor gösterisi (Zeybek)

14.45 Açılış konuşmaları

16.00 Sokak müziği sanatçısı İbrahim Kara Konseri

17.00 “Ebeveyn ve Çocuk Arasında Doğru İletişim, Özel Çocuk Anne Sosyal İlişkiler” (Akademisyen Dr. Sevgi Düzgün)

18.00 Kartallı Kadınlar Soruyor, Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray Yanıtlıyor” söyleşisi

20.00 Hüseyin Alan konseri



15 Haziran Perşembe

15.00 Kadın Ruh Sağlığı Sohbetleri (Dr. Öğretim Görevlisi Nurgül Yavuzer, Dr. Öğretim Görevlisi Hakan Duman)

16.00 Kadınların İnsan Haklarındaki Kayıplar (Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü)

18.00 Rengin Kadınlar Korosu

20.30 Halk Eğitim Merkezi Konseri



16 Haziran Cuma

15.00 Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz (Sosyal Hizmet Uzmanı Cemile Baklacı Avukat Sezen Ezer-Mor Dayanışma)

16.00 İBB Kadın Politikaları (Enif Yavuz Dipşar- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı)

17.00 Kadınlar ve Karar Mekanizmaları (Nuray Karaoğlu Kadın Adayları Destekleme Derneği Genel Başkanı)

18.00 Tanyeri Derneği Korosu Konseri

20.30 Halk Eğitim Merkezi Konseri

17 Haziran Cumartesi

12.00 Sanat Akademisi Resim Öğretmenleri Söyleşisi

14.30 Sanat Akademisi Korosu Konseri

15.00 Koro- Flüt- Keman Öğretmenleri Söyleşisi

15.30 Oda Müziği Konseri

17.00 Sokak Müziği Sanatçısı İbrahim Kara Konseri

18.00 8 Renk Sanat Atölyesi Perküsyon Ve Gitar Gösterisi

19.00 Hüseyin Akyol Konseri

20.30 Halk Eğitim Merkezi Konseri

18 Haziran Pazar

14.30 Cana Gürmen Yönetiminde Piyano Grup Konseri

15.30 Perküsyon Öğrencileri Konseri

16.00 Down Akademi Ritim Grubu Konseri

16.30 Cana Gürmen Sunumuyla Perküsyon Down Öğrencileri Söyleşisi

18.00 THM Uğur Mumcu Kursiyerleri Konseri

19.00 Taner Özsoy Babalar Günü Konseri

20.30 Halk Eğitim Merkezi Konseri

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Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA)