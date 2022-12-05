Kartal Halkı Başkanından % 88 Memnun (VİDEOLU)

GENEL SEÇİMDE BAŞKA PARTİYE OY VERİYORUZ AMA YEREL SEÇİMDE OYUMUZ CHP ADAYI GÖKHAN YÜKSEL DİYENLERİN SAYISI OLDUKÇA ÇOK FAZLA

Kartal Bankalar caddesinde yapılan sokak röportajında sorulan sorulardan birisi de “Belediye Başkanınızı Tanıyor musunuz, hizmetlerinden memnun musunuz, karşınızda olsa ne sorardınız veya ne isterdiniz” sorusuna çok ilginç cevaplar geldi.

Bir seçmen “Ben Ak Partiliyim.Genel seçimde oyumu Ak Partiye vereceğim. Ancak genel seçim farklı yerel seçim farklı. Ben yerel seçimde çok başarılı bir şekilde Kartal’ı yöneten Gökhan Yüksel yine 2024’de aday olursa oyumu çok rahat bir şekilde ona vereceğim” dedi.

Bir başka seçmen ise şunları söyledi ”Kartal Belediye başkanı Gökhan Yüksel genç pratik ve aktif bir başkan.

İBB ile güzel bir işbirliği yaparak ilçemizin bir çok sorununu çözdü. Örnek olarak Neyzen Tevfik meydanı düzenledi, İSKİ ilçemizde bir çok alt yapı çalışması yaptı. Yerelde partiden daha çok aday önemli Ak Parti seçmeni olduğum halde ilçede Gökhan başkanın kişiliğine ve çalışkanlığına oy vereceğim” dedi.

Tesettürlü bir Ak Partili seçmen ise şunlar söyledi “Yıllardır Kartal’da ikamet ediyorum. İlk Kez Gökhan Yüksel döneminde ilçemize hizmet geldi. Genelde seçimde Ak Parti seçmeni olabilirim ama yerelde hangi aday halk ile iç içe is ve çalışıyorsa oyum ona olacaktır ki şu an bu adayım da mevcut Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel dir diyerek seçmenin çalışan adayı ayırabildiğini ifade” etti.

GÜLEYÜZLÜ,GENÇ PRATİK VE AKTİF BAŞKAN SADECE KENDİ PARTİ SEÇMENİNDEN DEĞİL HER PARTİ SEÇMENİNDEN OY ALMAYI BAŞARIYOR …

Kartal’ın başarılı genç ve dinamik belediye başkanı Gökhan Yüksel her görüşten seçmen ile güzel diyaloglar kurarak memnuniyet oranını % 90 civarına çıkarmış durumda. Bu Memnuniyet kolay gelmedi. Başkan Yüksel’in sık sık Mesai arkadaşlarına biz halka hizmet için buradayız. İmkanlarımız ölçüsünde nde bizim patronumuz olan Kartal halkının sorun ve sıkıntılarını çözmek için her çalışma arkadaşımız elinden gelen gayretleri ortaya koymak zorunda dediğini bilen Kartal halkı başkanı ile güzel bir bağ kurmuş durumda.

www.istanbultimwes.com.tr de yayınladığımız haberimizin sonunda göreceğiniz videoyu tıklayıp izlerseniz Kartal halkının Başkan Gökhan Yüksel hakkında söylediklerini izlemeniz mümkün…

KARTAL BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN YÜKSEL’İN ÖZGEÇMİŞİ HAKKINDA …

CHP Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel 18 Haziran 1987’de Kartal’da doğdu.

Eğitim hayatına Kartal Ergenekon İlkokulu ve Ortaokulu’nda başlayan Gökhan Yüksel, liseyi Marmara Eğitim Okulları’nın Özel Fen Lisesi bölümünde okudu. Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek Lisans Eğitimini Marmara Üniversitesi’nde Sermaye Piyasası ve Borsa konusunda tamamladı.

Halen Aston Üniversitesi’nde İşletme Doktorası ve Yerel Yönetimlerde Ekonomi ve Bütçe konularında tez çalışması yapıyor.

Gökhan Yüksel 2014 yerel seçimlerinde CHP’den Kartal Meclis Üyesi oldu.

Kartal Belediyesi’nde Sosyal Yardım Komisyonu Başkanlığı, Encümen Üyeliği ve Encümen Başkanlığı görevlerini üstlendi.

2016 ve 2018 yılları arasında iki yıl Kartal Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

İBB Meclis Üyesi olarak ta görev yapan Gökhan Yüksel, genç yaşta birçok üst düzey görevi başarıyla yerine getirerek, deneyim ve tecrübe kazandı.

Doğduğu ilçenin ihtiyaçlarını iyi bilen Gökhan Yüksel 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen ve CHP adayı olarak girdiği yerel yönetim seçimde Kartal Belediye Başkanı olarak seçildi.

Gökhan Yüksel Kartal’ı geliştirmek, gençleştirmek ve modernleştirmek için projeler üretiyor.

KARTAL BANKALAR CADDESİNDE YAPILAN SOKAK RÖPORTAJINDA BU AMCA AK PARTİLİYİM AMA GÖKHAN YÜKSEL'DEN ÇOK MEMNUNUM DEDİ ...

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)