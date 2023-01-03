Kartal'da Yeni Yıla Özel Muhteşem Türk Sanat Müziği Konseri

Yüzlerce Müzik Sever, Yeni Yıl Heyecanına Ortak Oldu

Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Başkan Danışmanı Düzgün Çapar ve çok sayıda müzik sever katıldı. Kartal’ın farklı bölgelerinden yüzlerce kişi, konserin düzenlendiği salonu doldurarak, yeni yıl heyecanına ortak oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Programda, sanatçı Şermin Niyazi şefliğindeki Kartal Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, yaklaşık 2 saat sahnede kalarak, Türk Sanat Müziğinin dillerden düşmeyen eserlerini başarıyla seslendirdi. Salonu dolduran kalabalık eserlere gece boyunca coşkuyla eşlik etti.

“Cumhuriyet’imizin 2’nci Yüzyılına Hazırlanıyoruz”

Gecenin sonunda, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Başkan Danışmanı Düzgün Çapar, sanatçı Şermin Niyazi’ye Başkan Gökhan Yüksel adına çiçek takdim etti.

Başkan Yardımcısı Uçar, 2023’ün; Cumhuriyet’in 2’nci yüzyılın başlangıcı olmasına dikkat çekerek, “Bugün, unutulmaz bir konsere ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan tüm komşularımıza ve sanatçı dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet’imizin 2’inci yüzyılına umutla ve sevgiyle hazırlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.