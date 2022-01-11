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Kartal'da Tamir Edilecek Konteynerlere Yerinde Çözüm

Kartal Belediyesi, daha temiz ve daha ferah bir Kartal için, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçede, 7/24 çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yılda 3500 çöp konteynerinin tamir ve bakım işlemini gerçekleştirirken, acil durumlarda ise konteynerlerin tamirini alanda yapıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ocak 2022 Salı 16:34
Kartal'da Tamir Edilecek Konteynerlere Yerinde Çözüm
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KİMER ile Kartallılar’ın Talepleri Hızlı Bir Şekilde Çözüme Kavuşuyor

Kartal Belediyesi Konteynerhane’de gerçekleşen işlemlerde ekipler; boyama, tamir ve bakım çalışmalarını gerçekleştirirken, acil durumlarda ise bakım ve tamir çalışmalarını konteynerlerin bulunduğu alanda yapıyor. Kartallılar’ın Komşu İletişim Merkezi’ne (KİMER) bildirdiği talepler kapsamında başlatılan çalışmalar, ekipler tarafından hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuluyor.

“Gecesini Gündüzüne Katan Tüm Temizlik Personelimize Teşekkürler”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Komşu İletişim Merkezi’nin hayata geçirilmesi ile birlikte, Kartallı komşularımızın sosyal medya ve telefon üzerinden gönderdikleri talep ve şikâyetleri çok önemsiyoruz.

Bu bağlamda, en hızlı şekilde komşularımızın sorunlarına çözüm üretiyoruz. Günlük, haftalık ve aylık olarak gerçekleştirdiğimiz rutin temizlik çalışmalarımızın yanında, son bir yılda 3500 çöp koteynerinin bakım ve tamir işlemlerini tamamladık. Ekiplerimiz sahada da konteyner bakım ve tamirini gerçekleştiriyor. Daha temiz ve ferah bir Kartal için gecesini gündüze katan tüm personelimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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