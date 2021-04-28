Kartal'da Ramazan Ayının Ruhuna Uygun Dayanışma Örneği

İstanbul’un en genç Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde, Covid-19 salgınının yarattığı; ekonomik ve sosyal sorunlar karşısında çalışmalarına aralıksız devam eden Kartal Belediyesi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarla dayanışmasını büyütüyor. Kartal Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara, içinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu, ‘gıda kolisi’ desteğinde bulunuluyor.

“Hedefimiz 40 Bin Gıda Kolisini Komşularımıza Ulaştırmak”

Covid-19 salgının başladığı ilk günden itibaren, Kartal’da; sosyal, kültürel-sanatsal ve ekonomik alanlarda önemli destek ve çalışmalara imza attıklarını kaydeden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, pandemiye rağmen bu yıl da Ramazan ayının paylaşma, sabır ve hoşgörü ruhunu yaşatmak için Kartal Belediyesi ailesi olarak seferber olduklarını söyledi. 29 Nisan- 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan tam kapanma sürecinde de ihtiyaç sahibi vatandaşlarla dayanışmayı büyüteceklerini belirten Başkan Gökhan Yüksel, hazırlıkların tamamlanması için belediyenin tüm ekipleri ile birlikte yoğun bir mesaiye başladıklarını ifade etti. “40 bin gıda kolisini, Kartal’daki ihtiyaç sahibi komşularımıza ulaştıracağız.” diyen Başkan Gökhan Yüksel, sözlerine şöyle devam etti: “Ramazan ayının ruhuna uygun olarak, tam kapanma hazırlığının gerçekleştiği bir dönemde komşularımızla dayanışmamızı büyütüyoruz. Covid-19 salgınının neden olduğu ekonomik sorunlara karşı komşularımızı yalnız bırakmıyoruz. Bu süreçte, içinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu 40 bin koliyi ihtiyaç sahibi komşularımıza ulaştıracağız. Bu zor günleri, dayanışmayla atlatabileceğimize inanarak, çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan gıda kolisi yardımı almak isteyen vatandaşların, Komşu İletişim Merkezi’nin 444 4 578 numaralı telefonunu arayarak taleplerini ekiplere iletmesi yeterli olacak.