Kartal'da Edebiyat Günleri Devam Ediyor

Kartal Belediyesi ile Çağdaş Edebiyat Kültür Sanat Eğitim Derneği tarafından düzenlenen “Edebiyat Günleri”nin üçüncü gün etkinliği, geçtiğimiz haftalarda yenilenerek hizmete açılan Esentepe Mehmet Ali Büklü Meydanı’nda gerçekleşti.

Edebiyatseverlerin ilgi ile takip ettiği etkinliğin üçüncü günü, Niyazi Yaşar moderatörlüğünde Av. Celal Ülgen, Elfin Tataroğlu ve C. Hakkı Zariç’in konuşmacı olarak yer aldığı “Şiddete Karşı Barış Dili” adlı söyleşi ile başladı.

Saat 18.00’de başlayan programa Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Kartallı edebiyatseverler katıldı.

Moderatörlüğünü Niyazi Yaşar’ın üstlendiği etkinlikte Av. Celal Ülgen, Elfin Tataroğlu ve C. Hakkı Zariç edebiyat, şiddet ve barış üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından şairler; Taner Sezgin, İsmet Yalçın, Hüseyin Aslan, Nur Saka ve Hayrettin Erenler, müzisyen Cevat Hikmet Erdem’in müziği eşliğinde kendi şiirlerinden oluşan bir dinleti gerçekleştirdi.

“Etkinliklerle Kültür ve Sanatı Büyüteceğiz”

Söyleşi, şiir ve müzik dinletilerinin ardından bir konuşma gerçekleştiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Bugün Kartal’da Mehmet Ali Büklü Meydanı’nda edebiyat etkinliğimiz devam ediyor. Birbirinden kıymetli konuklarımız oldu. Hem meydanda hem mahallelerde etkinliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu anlamda şiiri, edebiyatı, kültürü, sanatı gücümüz yettiği kadar etkinliklerle büyütmeye gayret göstereceğiz. Malum pandemi var, ama pandeminin etkilerinin azaldığı günlerde bu tip lokal etkinliklerle mahallelerde buluşma gayretimiz devam edecek. Şiirler, türküler, şarkılar söyleyip dans edeceğiz. Kısacası kültür sanatı ve folklörü devam ettirebilmek, ışığını yükseltebilmek için ve birbirimizi anlayabilmek için bu etkinlikler devam edecek.” Dedi.

Başkan Gökhan Yüksel’den Katılımcılara Teşekkür Belgesi

Etkinliğin sonunda söyleşiye katılan usta kalemlere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından günün anısına teşekkür belgesi takdim edildi.

Edebiyat Günleri’nin dördüncü gün programı 29 Temmuz Perşembe günü saat 18.00’de Cevizli Komşuluk ve Dayanışma Meydanı’nda gerçekleşecek. Etkinlikte İsmail Üstündağ, Birgün Tekin, Şenol Alçınkaya, Aslan Seymen, Ulviye Altay Yetmez, Aliye Cana Özkeskin, Dilara Ersoy, Firdevs Darı, Fahri Selvi, Mehmet Şerif Kaplan, Efe, Emre Korkmaz, Duran Arlı, Yaşar Saban, Ayhan Akgül, Halil Müftüoğlu, Engin Gök ve Ayser Bektaş “Türkler ve Şiirler” konusunu ele alacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)