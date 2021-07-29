banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 35
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1390.22
ALTIN
498.75
DOLAR
8.4986
STERLİN
11.8896
EURO
10.1337
İBB Ekipleri Manavgat'a Hareket Etti
İBB Ekipleri Manavgat'a Hareket Etti
“Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali’ Başlıyor
“Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli...
“İstanbul İçin Kimlikli Bir Alan Haline Getireceğiz”
“İstanbul İçin Kimlikli Bir Alan...
Büyük İstanbul Otogarı Bayram Süresince 1.5 Milyon Kişiyi Ağırladı
Büyük İstanbul Otogarı Bayram Süresince...

Kartal'da Edebiyat Günleri Devam Ediyor

Etkinliğin Üçüncü Günü Başkan Gökhan Yüksel’in Katılımı ile Gerçekleşti

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Temmuz 2021 Perşembe 09:47
Kartal'da Edebiyat Günleri Devam Ediyor
banner171

Kartal Belediyesi ile Çağdaş Edebiyat Kültür Sanat Eğitim Derneği tarafından düzenlenen “Edebiyat Günleri”nin üçüncü gün etkinliği, geçtiğimiz haftalarda yenilenerek hizmete açılan Esentepe Mehmet Ali Büklü Meydanı’nda gerçekleşti.

Edebiyatseverlerin ilgi ile takip ettiği etkinliğin üçüncü günü, Niyazi Yaşar moderatörlüğünde Av. Celal Ülgen, Elfin Tataroğlu ve C. Hakkı Zariç’in konuşmacı olarak yer aldığı “Şiddete Karşı Barış Dili” adlı söyleşi ile başladı.

Saat 18.00’de başlayan programa Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Kartallı edebiyatseverler katıldı.

Moderatörlüğünü Niyazi Yaşar’ın üstlendiği etkinlikte Av. Celal Ülgen, Elfin Tataroğlu ve C. Hakkı Zariç edebiyat, şiddet ve barış üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından şairler; Taner Sezgin, İsmet Yalçın, Hüseyin Aslan, Nur Saka ve Hayrettin Erenler, müzisyen Cevat Hikmet Erdem’in müziği eşliğinde kendi şiirlerinden oluşan bir dinleti gerçekleştirdi.

“Etkinliklerle Kültür ve Sanatı Büyüteceğiz”

Söyleşi, şiir ve müzik dinletilerinin ardından bir konuşma gerçekleştiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Bugün Kartal’da Mehmet Ali Büklü Meydanı’nda edebiyat etkinliğimiz devam ediyor. Birbirinden kıymetli konuklarımız oldu. Hem meydanda hem mahallelerde etkinliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu anlamda şiiri, edebiyatı, kültürü, sanatı gücümüz yettiği kadar etkinliklerle büyütmeye gayret göstereceğiz. Malum pandemi var, ama pandeminin etkilerinin azaldığı günlerde bu tip lokal etkinliklerle mahallelerde buluşma gayretimiz devam edecek. Şiirler, türküler, şarkılar söyleyip dans edeceğiz. Kısacası kültür sanatı ve folklörü devam ettirebilmek, ışığını yükseltebilmek için ve birbirimizi anlayabilmek için bu etkinlikler devam edecek.” Dedi.

Başkan Gökhan Yüksel’den Katılımcılara Teşekkür Belgesi

Etkinliğin sonunda söyleşiye katılan usta kalemlere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından günün anısına teşekkür belgesi takdim edildi.

Edebiyat Günleri’nin dördüncü gün programı 29 Temmuz Perşembe günü saat 18.00’de Cevizli Komşuluk ve Dayanışma Meydanı’nda gerçekleşecek. Etkinlikte İsmail Üstündağ, Birgün Tekin, Şenol Alçınkaya, Aslan Seymen, Ulviye Altay Yetmez, Aliye Cana Özkeskin, Dilara Ersoy, Firdevs Darı, Fahri Selvi, Mehmet Şerif Kaplan, Efe, Emre Korkmaz, Duran Arlı, Yaşar Saban, Ayhan Akgül, Halil Müftüoğlu, Engin Gök ve Ayser Bektaş “Türkler ve Şiirler” konusunu ele alacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal Belediyesi'nin Ücretsiz Yaz Spor Eğitimleri Başlıyor
Kartal Belediyesi'nin Ücretsiz Yaz Spor Eğitimleri Başlıyor
Başkan Gökhan Yüksel; “ Lozan, Cumhuriyetimizin Kuruluş Belgesidir”
Başkan Gökhan Yüksel; “ Lozan, Cumhuriyetimizin Kuruluş Belgesidir”
Kartallı Çocuklara Bayram Öncesi Şenlik Hediyesi
Kartallı Çocuklara Bayram Öncesi Şenlik Hediyesi
Vedat Günyol 6. Deneme Yarışması için Geri Sayım Başladı
Vedat Günyol 6. Deneme Yarışması için Geri Sayım Başladı
Başkan Gökhan Yüksel, Uğur Mumcu’daki Asfalt Çalışmalarını İnceledi
Başkan Gökhan Yüksel, Uğur Mumcu’daki Asfalt Çalışmalarını İnceledi

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169