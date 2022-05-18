banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11
gök gürültülü yağmurlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.393,61
ALTIN
931,09
DOLAR
15,96
STERLİN
19,70
EURO
16,75
İmamoğlu'ndan Hükümete Yeter Artık İstanbul'a Daha Fazla İhanet Etmeyin Çıkışı (VİDEOLU)
Son Dakika
İmamoğlu'ndan Hükümete Yeter Artık İstanbul'a...
Zeytinburnu'ndan Mardin Dargeçit'e Kardeşlik Eli
Son Dakika
Zeytinburnu'ndan Mardin Dargeçit'e Kardeşlik Eli
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan: ATATÜRK Havalimanı'na da Yeşil Alanlara da İhtiyacımız Var
Son Dakika
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan: ATATÜRK Havalimanı'na...
Esenyurt Belediyesi, gençlerin sorunlarını masaya yatırdı
Esenyurt Belediyesi, gençlerin sorunlarını masaya...

Kartal'da 19 Mayıs kutlamaları doyasıya yaşanacak

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımını atarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda verdiği mücadelenin başlangıcını oluşturan 19 Mayıs, Kartal’da büyük bir coşkuyla kutlanacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:57
Kartal'da 19 Mayıs kutlamaları doyasıya yaşanacak
banner171

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Kartallılar 19 Mayıs akşamı Fener Alayı’nda buluşacak


 

19 Mayıs Perşembe akşamı saat 19:00’da Kartallı Kazım Meydanı’nda başlayacak olan Fener Alayı ile Kartallı vatandaşlar Kartal Meydanı’na hep birlikte yürüyecek. Covid-19 pandemisi nedeniyle iki yıldır 19 Mayıs coşkusunu kısıtlamaların gölgesinde kutlamak zorunda kalan Kartallılar, bu özlemini doyasıya yaşayacak.


 

19 Mayıs kutlamaları doyasıya yaşanacak

Kartal Belediyesi’nin düzenlediği kutlamalar kapsamında Emre Aydın ve Sertab Erener Kartal Meydanı’nda bir dizi konsere imza atacak. Dj Kadir Çetin’in sahne performanslarının da yer alacağı kutlamalar kapsamında Kartallılar 19 Mayıs heyecanını doyasıya yaşayacak.

19 Mayıs Perşembe akşamı saat 21:00’de Emre Aydın sahne alırken, 20 Mayıs Cuma akşamı saat 21:00’de Sertab Erener Kartallılar ile buluşacak.




 

Başkan Yüksel, Kartallıları 19 Mayıs kutlamalarına davet etti


 

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartallı komşularını yapılacak olan kutlamalara davet ederek, “Bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. Yılını kutluyoruz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemizi kurmak adına girdiği mücadelenin ilk adımı. Atatürk’ün Ey Türk Gençliği diyerek ülkemizi gençlere emanet ettiği gerçeğini bir kez daha hatırlarken, tüm Kartallı komşularımı ve gençlerimizi bu coşkuyu birlikte yaşamak için etkinliklerimize davet ediyorum.” ifadelerini

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özel Bireyler ve Aileleri Şile Kampı’nda 1 Hafta Tatil Yaptı
Özel Bireyler ve Aileleri Şile Kampı’nda 1 Hafta Tatil Yaptı
Kartal’da 19 Mayıs kutlamaları başladı
Kartal’da 19 Mayıs kutlamaları başladı
‘Glütensiz Hayat Şenliği’ Kartal’da Yapıldı
‘Glütensiz Hayat Şenliği’ Kartal’da Yapıldı
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ICLEI Dünya Kongresi'ne Katıldı
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ICLEI Dünya Kongresi'ne Katıldı
Kartal’da 19 Mayıs 3 gün 3 gece kutlanacak
Kartal’da 19 Mayıs 3 gün 3 gece kutlanacak

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169