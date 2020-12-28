Kartal' da, 11 Milyon Metrekare Kapalı Alan Dezenfekte Edildi

Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanlarda dezenfekte çalışmalarına öncelik veren ve Mart ayından bu yana 11 milyon metrekare kapalı alanı dezenfekte eden ekipler; hastaneleri, sağlık ocaklarını, eczaneleri, metro ve tren istasyonlarını, ATM’leri, ibadethaneleri, noter ve PTT şubeleri ile minibüs, taksi, park ve durakları virüslere karşı en etkin yöntemlerden olan nano gümüş iyon teknolojisi ile arındırıyor.