Kartal Belediyesi’nin Yeni Kreşine Başvurular Başladı

Kartallı miniklerin Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında bilim, sanat ve kültür ile yetiştirilmesi için hizmet veren Kartal Belediyesi kreşlerinin sayısı 16’ya çıkıyor. Yalı Mahallesi’nde 2 Kasım 2020 tarihinde açılacak kreş için ön başvurular başladı.

Kartal Belediyesi’nin hizmete alacağı yeni kreşi için yapılacak ön başvurular; https://e-belediye.kartal.bel.tr/Kres/KresBasvuru.aspx üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

Yalı Mahallesi’nde bulunan kreşe kayıt için yapılan başvurular arasından öncelik; şehit aileleri, gazi aileleri, yetim veya öksüz çocuklar, annesi veya babası engelli çocuklar, kadın sığınma evinde kalan anne çocukları, anne veya babası hapishanede olan miniklere verilecek.