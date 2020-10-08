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Kartal Belediyesi’nin Yeni Kreşine Başvurular Başladı

Türkiye'nin en fazla kreşe sahip belediyesi olma özelliğini koruyan Kartal Belediyesi, 2 Kasım’da Yalı Mahallesi’nde açılacak yeni kreşi için başvuru alımına başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Ekim 2020 Perşembe 09:17
Kartal Belediyesi’nin Yeni Kreşine Başvurular Başladı
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Kartallı miniklerin Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında bilim, sanat ve kültür ile yetiştirilmesi için hizmet veren Kartal Belediyesi kreşlerinin sayısı 16’ya çıkıyor. Yalı Mahallesi’nde 2 Kasım 2020 tarihinde açılacak kreş için ön başvurular başladı.

Kartal Belediyesi’nin hizmete alacağı yeni kreşi için yapılacak ön başvurular; https://e-belediye.kartal.bel.tr/Kres/KresBasvuru.aspx üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

Yalı Mahallesi’nde bulunan kreşe kayıt için yapılan başvurular arasından öncelik; şehit aileleri, gazi aileleri, yetim veya öksüz çocuklar, annesi veya babası engelli çocuklar, kadın sığınma evinde kalan anne çocukları, anne veya babası hapishanede olan miniklere verilecek.

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