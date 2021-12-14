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Kartal Belediyesi’nin “Sıfır Atık” Seferberliği Mahallelere Taşındı

Kartal’da kullanım dışı kalan atıkların ham madde olarak tekrar geri dönüşüme dâhil olmasını ve atık oluşumunu en aza indirmeyi hedefleyen Kartal Belediyesi, “Atık Yönetimi” çalışmalarına yenilikçi yaklaşımlar kazandırmaya devam ediyor. Mahalle temelli çalışmalar kapsamında hanelerden çıkan evsel atıklar, bundan böyle belediye ekipleri tarafından toplanarak dönüşüm zincirine dâhil edilecek. Pilot bölge seçilen Kordonboyu Mahallesi’nde başlayacak olan çalışmanın, Kartallıların desteği ile diğer tüm mahallelerde uygulanması hedefleniyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Aralık 2021 Salı 09:37
Kartal Belediyesi’nin “Sıfır Atık” Seferberliği Mahallelere Taşındı
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Pilot bölge olarak seçilen Kordonboyu Mahallesi’nde başlayacak olan çalışmayla hanelerden çıkan evsel atıkların dönüştürülebilir olan  %30’luk kısmı, mahalle sakinlerinin de desteği ile hem çevreye hem de ekonomiye kazandırılacak.

Lisanslı Araçlar, Anonslarla Gün Boyu Mahalleyi Gezerek Atıkları Toplayacak

Kordonboyu Mahallesi’nde başlatılacak olan çalışmada Kartal Belediyesine ait lisanslı araç, gün boyu mahalleyi dolaşarak yapılacak anonslarla vatandaşlara duyuru gerçekleştirecek. Vatandaşlar da biriktirdikleri kağıt-karton-cam-plastik-metal) atıklarını, gezici araçlara teslim ederek hem ülke ekonomisine hem de geleceğe katkı sağlayacak.

“Komşularımızla El Ele Verip Çevremizi Korumak İçin Birlikte Mücadele Edeceğiz”

Ülkenin önemli sorunlarından birinin çevre kirliliği olduğuna vurgu yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Çevre kirliliği konusunda atıkların dönüştürülmesi ve usulüne uygun bertaraf edilmesi, hem çevre kirliliğini önlüyor hem de atıkların dönüşüm hikâyesinde katma değer yaratıyor. Biliyoruz ki ülkemizin önemli sorunlarından biri çevre kirliliğidir. Yerel yönetim olarak bizler de çevre kirliliğini en aza indirgemek amacı ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz ile birlikte önemli bir çalışmayı hayata geçirdik.

Genel anlamda atıkların dönüştürülmesi konusuna baktığımızda, hanelerden çıkan evsel atıkların %30’unu dönüştürülebilecek atıkların oluşturduğunu gördük. Bu atıklar maalesef çöpe gidiyor. Bu %30 dönüştürülemeyen atıkları geri kazanmak amacı ile Kartal Belediyesi olarak mahallelerimizde yeni bir çalışma yöntemi ile komşularımızla el ele verip çevremizi korumak için birlikte mücadele edeceğiz. Kordonboyu Mahallemizde başlatacağımız ve daha sonra tüm mahallere yayacağımız çalışmalarda, her bir komşumuzun desteği çok kıymetlidir. Gelin evlerinizde biriktirdiğiniz atıkları, belediyemizin lisanslı araçlarına teslim ederek bir yandan doğamıza sahip çıkarken diğer yandan ekonomimize katkı sağlayalım.” dedi.

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