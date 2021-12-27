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Kartal Belediyesi’nin Robotik Kodlama Atölyesi öğrencileri sertifikalarına kavuştu

Kartal Belediyesi’nin, çocukların; analitik düşünme, sorun çözme, takım duygusu kazanma gibi pek çok alanda beceri kazandırmak adına hayata geçirdiği, geleceğin dili olarak adlandırılan ‘Robotik Kodlama Atölyesi’nde, öğrenciler eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Aralık 2021 Pazartesi 09:40
Kartal Belediyesi’nin Robotik Kodlama Atölyesi öğrencileri sertifikalarına kavuştu
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Uluslararası Lions 188-Y Yönetim Çevresi Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen ve iki aylık dönemlerle gerçekleştirilen eğitimleri tamamlayarak sertifikalarına kavuşan öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi. Robotik Kodlama Eğitimleri ile 8-12 yaş arasındaki çocuklara; algoritma oluşturmadan, 3D çizim tasarlamaya kadar, lego setleri ile programlamadan, bilgisayar kullanımına kadar birçok alanda kendini geliştirerek yazılım dünyasına adım atmaları için uygulamalı eğitimler verildi.

Sertifika törenine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Başkan Danışmanı Erdal Kıskanç, Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar katıldı. Başkan Yardımcısı İmam Aydın, öğrenciler ve aileleri ile bir araya gelerek, eğitimin sonunda hayata geçirdikleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden yola çıkıyoruz”

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden yola çıkarak, Kartallı çocukları bilim ve teknoloji ile buluşturduğunu belirterek; “Robotik Kodlama geleceğin dili. Özellikle analitik düşünme noktasında çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Dünyanın gelişmiş ülkelerine baktığımızda, bu alana özellikle ilgi gösterdiklerini biliyoruz. İnanıyorum ki, bu eğitim çocuklarımız için güzel bir başlangıç oldu. Tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimize de başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

 

Etkinliğin sonunda, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın ve beraberindeki heyet, öğrencilere sertifikalarını ve hediyelerini takdim etti.

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