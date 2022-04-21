Kartal Belediyesi’nin Kreşlerinde 23 Nisan Coşkusu

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Başkan Gökhan Yüksel : “Atatürk ilke ve inkılâplarını anlamak, benimsemek ve aklı başında, ufku geniş bireyler yetiştirmek için çalışıyoruz”

Şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama programında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel kısa bir konuşma yaptı. Bir nesil yetiştirmenin, çocuk yetiştirmenin kolay bir iş olmadığını vurgulayan Başkan Gökhan Yüksel şöyle konuştu: “Anne ve babaların sorumluluğu ve heyecanı tartışılmaz. Biz de kendimizi öyle hissediyoruz. Biz bir belediyeyiz, kamu kurumuyuz sonuçta… Eğitim politikalarını ya da eğitimi biz belirlemiyoruz ama bu ülkeye yararlı, faydalı vatan evlatlarını yetiştirmek öyle kolay olmuyor. O yüzden çocuk yaşta başlamak gerekiyor Atatürk ilke ve inkılâplarını anlamak, benimsemek ve aklı başında, ufku geniş bireyler yetiştirmek için… Çocuklar buradaki eğitimlerinin ardından okula başlayacaklar ve biz aynı özveriyi okullarımızda da yapmaya çalışıyoruz. Okul aile birliğini, okul müdürünü yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Destek olmaya, hizmetleri artırmaya çalışıyoruz. Sanat Akademisi, Satranç Akademisi, Etüt Merkezi ile destek olmaya çalışıyoruz. Buradaki çocuklarımızın kendi yuvasında, Kartal’da imkânlarını artırmaya çalışıyoruz. Bu yüzden bizim için veliler de çok kıymetli. Sizin de manevi desteğinize gönül desteğinize ihtiyacımız var.”

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde öğrencilerin emek verdiği gösteriler ayakta alkışlandı

Başkan Gökhan Yüksel’in konuşmasının ardından Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerin 5 yaş sınıfı öğrencilerinin hazırladığı 23 Nisan gösterileri başladı. Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde sabah başlayan gösterilere Kordonboyu, Adile Naşit, Kastamonulu Şerife Bacı ve Begüm Yavuz Kreşi öğrencileri katılırken öğleden sonra da devam eden gösterilere Atalar Merkez Kreş öğrencileri katıldı. Öğrencilerin birbirinden renkli gösterileri ayakta alkışlandı.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi çocukların 23 Nisan gösterilerine sahne oldu

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü’nün düzenlediği 23 Nisan etkinliklerinin bir diğer adresi de Uğur Mumcu Kültür Merkezi oldu. Kartal Belediyesi’nin E-5 üstünde bulunan kreşlerinde öğrenim gören minik öğrenciler bu anlamlı gün için unutulmaz gösterilere imza attı. Etkinliğe Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları İmam Aydın ve Cengiz Türkmen, Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, Meclis Üyesi Yusuf Altay, mahalle muhtarları, birim müdürleri ve öğrencilerin velileri katıldı.

Mevhibe İnönü, Gümüşpınar, Soğanlık Yeni, Zübeyde Hanım, Cumhuriyet 1 ve Cumhuriyet 2, Sabiha Bengütaş, Hürriyet, Uğur Mumcu ve Soğanlık Orta Mahalle kreş öğrencilerinin sergiledikleri performans büyük alkış topladı. Minik öğrenciler öğretmenleri eşliğinde şiirler okuyarak, şarkılar ve danslar eşliğinde unutulmaz bir gün yaşadılar. Etkinlikte öğrenciler tarafından İstiklal Marşı ve Andımız okunarak Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri açıldı. Öğrencilerin yapmış olduğu gösteri veliler ve izlemeye gelenler tarafından ayakta alkışlandı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)