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Kartal Belediyesi’nin Karla Mücadele Ekipleri 7/24 İş Başında

Beklenen kar yağışı öncesi ilgili tüm birimleri ile alarma geçen Kartal Belediyesi, ilçede buzlanma meydana gelen noktalarda yoğun bir mesaiye girerek tuzlama çalışması yapıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Ocak 2022 Cuma 09:28
Kartal Belediyesi’nin Karla Mücadele Ekipleri 7/24 İş Başında
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Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, buzlanan yollarda vatandaşların mağdur olmaması amacıyla ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda tuzlama çalışmalarına başladı.

Başta Komşu İletişim Merkezi olmak üzere vatandaşlardan gelen taleplere ve sahadan gelen ihbarlara göre hareket eden ekipler, özellikle Aydos ve Yakacık gibi ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başlayan buzlanmaya müdahale ediyor. 

24 saat nöbet tutan ekipler, buzlanan yollara ve sokaklara tuz serperek olası kaza ve yaralanmaları önlemeye çalışıyor. Olası bir kar yağışı için de ilçenin belirli noktalarında ekiplerin bekleyişi devam ediyor. 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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