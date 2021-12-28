Kartal Belediyesi’nin kadınlara yönelik pilates ve zumba eğitimleri devam ediyor

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimler, Soğanlık Kültür Merkezi’nin spor stüdyosunda gerçekleştiriliyor. Haftanın 7 günü, günde 6 saat gerçekleşen eğitimlerde, kadınlar farklı gruplar halinde pilates ve zumba dersleri alıyor. Eğitimler sayesinde, Kartallı kadınlar sporla iç içe, sağlıklı bir hayatın kapısını aralıyor.

“Kartallı komşularımızı spor yapmaya teşvik ediyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar ile sporu ve sağlıklı yaşamı her alanda desteklediklerine dikkat çekerek; “Spor İşleri Müdürlüğü’müz Kartallı kadınlarımız için örnek bir projeye imza atıyor. Günde 6 saat düzenlenen pilates ve zumba eğitimlerimiz ile Kartallı kadınlarımızı buluşturuyoruz. Kartal Belediyesi olarak, sağlıklı ve spor dolu bir hayatın önemini biliyor, Kartallı komşularımızı spor yapmaya teşvik ediyoruz. Tüm eğitmenlerimiz, eğitime katılan kadınlarımız ile birebir ilgileniyor. Hepsine çalışmaları için teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.