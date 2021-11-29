Kartal Belediyesi’nin Bilim ve Teknoloji Hangarı Projesinin Tanıtımı Gerçekleştirildi

Kartal Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile yapılan ortak protokol kapsamında Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı, teknoloji üretimi atölyelerinden yaşam merkezlerine kadar içerisinde birçok çalışmanın yer aldığı bir merkez olacak.

Eski Bir Hangardan, Yeni ve Büyük Bir ‘Bilim ve Teknoloji Merkezi’

Kartal Belediyesi, İstanbul ilçeleri içinde Kartal’ı, bilim ve teknoloji stratejisi noktasında öne çıkaracak önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Makine Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi ile ortak gerçekleştirilen ve ‘Bilim ve Teknoloji Hangarı’ adı verilen projede, geleceğin dili olarak adlandırılan yazılım ve kodlama eğitimlerinin yanı sıra; etkinlik alanları, imalat ve teknoloji üretimi atölyeleri, uygulamalı eğitim ve yaşam merkezleri olacak. İstanbul’un en genç Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in ‘çocukluk hayalim’ olarak tanımladığı projede, özellikle gençlerin ve çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri ve bu alanlarda kendilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Kartal Belediyesi’ne ait Yakacık’taki hangar binasında gerçekleşen projenin tanıtım toplantısına; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, MMO İstanbul Şube Başkanı İbrahim Tataroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah,Deva Partisi Kartal ilçe Başkanı Av.İltan Ekmekçioğlu,Saadet Partisi Kartal İlçe Başkanı Fehim Hava,Demokrat Parti Kartal ilçe Başkanı Eray Ekim, Belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları çok

sayıda STK temsilcisi, Oda üyesi Mühendisler ve vatandaşlar katıldı.

vatandaşlar ve Oda üyesi mühendisler katıldı.

“Atatürk’ün İzinden Giden Bir Genç Olarak…”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmasında, göreve gelmeden önce böyle bir merkezin yapımı için söz vermiş olduğunu söyledi. Bir kentin gelişmesi için, bilim ve teknoloji üretmesini gerektiğini, Kartal Belediyesi’nin de bunu çok iyi bildiğini belirten Başkan Yüksel, bu yüzden özellikle gençlere ve çocuklara bilimi sevdirecek projeleri hayata geçirmenin önemine dikkat çekti.

‘Atatürk, kendisini doktorlara emanet etmişti. Ben de onun yolundan giden bir genç olarak kendimi siz mühendislere emanet ediyorum’ diyen Başkan Gökhan Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü; “Hayalimizi gerçekleştirmek için adımlarımızı atıyoruz. Seçimden önce söz verdiğimiz gibi projemizi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Makine Mühendisleri Odası’nın ‘makine gücünü’ yanımıza alarak, Kartal AR-GE Bilişim Merkezi’mizi ve makine fabrikamızı burada açıyoruz. Hem çocuklarımızı, hem gençlerimizi teknoloji ve bilimle buluşturmaya hazırlanıyoruz. Yazılım, kodlama, mühendislik örnekleri, makineleşme ile ilgili örnek adımların hepsini buradaki istasyonlarda görecek çocuklarımız.

Buranın verimli kullanılması ile ilgili birkaç bilgide vermek istiyorum. İlçemizde bir tane Masal Müzemiz ve Eğlenceli Çocuk Kütüphanemiz var. Buralara da biz Kartal’da ki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini davet ederek getiriyoruz. Dolayısıyla Kartal’da ki bütün çocuklar belediyemizin gönderdiği otobüsle alınıyor müzemize veya Eğlenceli Çocuk Kütüphanemize geliyor. Randevusunu alıyor öğretmeni eşliğinde. Masal Müzesini gezdikten sonra sanat becerisini yansıtsın diye atölyemize geliyor. Bu atölyede çocuklar bir saat hayallerini yansıtıyorlar. Aynı şekilde Eğlenceli Çocuk Kütüphanemize gelen çocuklarımız önce kitaplarını okuyor, sonra oyun bahçesinde öğretmenlerin ve bizim eğitmenlerimizin eşliğinde bu süreci tamamlıyor. Buradaki hayalimizde tam anlamı ile bu. Türkiye’de en fazla kreş sayısı olan bir ilçeyiz. Kreş çağındaki çocuklarımızın bile anlayabileceği, ilk adımların atılabileceği, öğretmenleri eşliğinde randevu alarak bilgi işlem dersini teknoloji dersini ya da hangisini istiyorlarsa burada Makine Mühendislerin kontrolünde teknolojiyi onların anlayacağı seviyede ve dilde anlayacakları bir kampüsten bahsediyoruz. Başta Kartal’ın çocukları olmak üzere sonra buradan faydalanacak İstanbul’un çocukları. Veya nereden gelmek isterse istesin ev sahipliği yapabilecek bir Makina Fabrikası’ndan bir teknoloji ambarından bahsediyoruz. O yüzden heyecanlıyız.”

Hayallerime Ortak Olduğunuz İçin Teşekkürler

“İstanbul’un en genç belediye başkanı olmak hayal gücünüzü arttırıyor. Dolayısı ile gidecek çok yolumuz var. Kendimizin ve toplumu geliştirmemiz gereken çok çok fazla atmamız gereken adım var. Biz bunlara hazırız. Ve çokta mutluyuz ki, mühendislerle çalışıyoruz onun içinde gururluyuz. Bu ortamı bize sağlayan Kartal Belediye Meclisime de çok teşekkür ediyorum siyasi parti ayırt etmeksizin. Amacımız önümüzdeki yeni eğitim ve öğretim dönemine burayı hazırlamak, öğrencilerimizle burada buluşmak. Bu hayalin içerisinde mesleki eğitimlerini tamamlayacak, stajını yapacak, yeni iddialarını ortaya koyacak elemanlarında yetiştirileceği ortam da sağlanacak. Bu hayalimizin içerisinde ilçemizde iki tane teknik meslek lisemiz var. Birisi Amerika’da düzenlenen robot yarışmasında derece aldı. Biri Çin’deki yarışmaya gitti ve derece aldı. Bunlara da biz destek olmuştuk Kartal Belediyesi olarak. Daha iyisini nasıl yaparız hayalimizde bunlarda var. Yani, bir nesil yetiştirirken bu alanda yetiştirilmiş arkadaşların becerisini arttırmak içinde burası bir hayal. Bu hayalimize ortak olduğunuz ve bizleri yalnız bırakmayan Makine Mühendisleri Odası ve tüm katılımcılara sonsuz teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

MMO İstanbul Şube Başkanı’ndan Gökhan Yüksel’e Teşekkür

MMO İstanbul Şube Başkanı İbrahim Tataroğlu ise, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e bilime ve teknolojiye verdiği önemden dolayı teşekkür ederek; “Dünyada, teknolojiyi elinde bulunduran bir avuç azınlıktansa, halkın bütün kesimlerinin bilimsel gelişmelerden faydalandığı bir ortamı yaratmak en önemli hedeflerimizden biri. Sayın Başkan Gökhan Yüksel’in ortaya koyduğu bu çerçeve bizim için çok önemli. Bizim hayallerimiz ortak. Çocukların teknolojiyle buluşması bizler için çok önemli. Bizler için, geleceğin bilim insanlarının, mucitlerinin, yazılımcılarının sanayicilerinin burada yetişmesi çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)