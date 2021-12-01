Kartal Belediyesi’nin ‘Afet Bilinçlendirme Eğitimleri’ devam ediyor

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri tarafından ilçe genelinde kamu kurumları, okullar, sivil
toplum kuruluşları ve vatandaşlar olmak üzere birçok mecrada ‘Afet Bilinçlendirme Eğitimleri’
düzenlenmeye devam ediyor. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri tarafından
gerçekleştirilen ‘Afet Bilinçlendirme Eğitimleri’ son olarak, Kartal Belediyesi’nin kreş öğrencileri ve
Karlıktepe Mahallesi’ndeki vatandaşlara verildi. Eğitimlerde; afet anında ve sonrasında yapılacakların yanı
sıra afetlere karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı.
Eğitimler Sayesinde Binlerce Kartallı Afet Gerçeğiyle Yüzleşiyor
Kartal Karlıktepe Mahallesi Şimşir Düğün Salonu’nda gerçekleşen eğitime, Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Hüseyin Tozkoparan ve Cengiz Türkmen
katıldı. Eğitimde, Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri, katılımcıları olası İstanbul depremi hakkında
bilgilendirdi.
Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen eğitim sonunda yaptığı konuşmada; “Afet bilinci
eğitimleri kapsamında; öğretmen, öğrenci ve aileler; temel afet bilinci, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve
nükleer tehlikelere yönelik farkındalık, olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, arama kurtarma cihazlarının
kurulumu, tanıtılması ve enkaz durumunda kullanımına yönelik uygulamalar gibi birçok konuda hem teorik
hem de uygulamalı bilgi ediniyor. Ülkemizin bir deprem bölgesi olduğu gerçeğini göz ardı etmeden tüm
çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimler, Kartal Belediyesi
kreş öğrencilerine de verilmeye devam ediyor. Kreş öğrencileri, eğitimler sayesinde küçük yaşta afetler
konusunda bilinçlenerek, olası bir deprem durumunda yapılması gerekenleri öğreniyor.
KAYNAK: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)