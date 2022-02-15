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Kartal Belediyesi’nin Acı Kaybı

Nevriye Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Şubat 2022 Salı 13:40
Kartal Belediyesi’nin Acı Kaybı
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Amansız bir hastalık sonucu hayatını kaybeden Kartal Belediyesi Adile Naşit Kreş Sorumlusu Nevriye Koç İleri için, Yalova Kılıç Köyü’nde cenaze töreni düzenlendi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de cenaze törenine katılarak acılı aileye taziyelerini iletti.

47 yaşında ve iki çocuk annesi Nevriye Koç İleri, yakalandığı amansız hastalık sonucu hayata gözlerini yumdu. Acı haberi alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve belediye çalışanları, merhumenin doğup büyüdüğü Yalova Kılıç Köyü’nde düzenlenen cenaze törenine katılarak, mesai arkadaşlarını son yolculuğuna uğurladı.

Başkan Gökhan Yüksel de cenaze namazı öncesi merhumenin eşi ve acılı ailesi ile bir araya gelerek başsağlığı diledi.

Nevriye Koç İleri’nin naaşı, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla köy mezarlığına defnedildi.

 

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