Kartal Belediyesi’nin, 2023 Performans Programı ve Bütçesi Kabul Edildi

Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda, Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut başkanlığında gerçekleşen oturumda, belediye idaresi adına, performans programı ve mali bütçe ile ilgili sunum; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu tarafından gerçekleştirildi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

2023 Yılı Bütçesi: 1 Milyar 890 Milyon Türk Lirası

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, meclis üyeleri ve katılımcılara yaptığı sunumda, belediye müdürlüklerinin faaliyetleri ve bütçeleri hakkında bilgi verdi.

Aksu, yaptığı konuşmada, Kartal Belediyesi’nin; sosyal, kültürel ve kent sorunları hakkında çalışmaya devam ettiğinin altını çizerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile birlikte Kartal’ın 30 yıllık sorunlarına çözüm bulmaya devam ettiklerini kaydetti.

Kartallılar’ın her alanda yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı, 2019 yılından bu yana; altyapıdan, çevreye, kültürden spora kadar yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti.

Oturumun devamında ise; Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyeleri, bütçeyle ilgili görüşlerini belirtti.

Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, oturumun sonunda 2023 yılı performans ve mali bütçesini meclis üyelerinin oylarına sundu. 2023 yılı performans ve mali bütçesi, Belediye Meclisi tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.