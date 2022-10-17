banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.847,62
ALTIN
985,75
DOLAR
18,57
STERLİN
21,14
EURO
18,30
963 Mahalle Muhtarıyla Buluşan İmamoğlu: Devletimizin Bütün Kurumlarına Ayrıştırmadan, Kutuplaştırmadan, Bir Bütün Olarak Bakıyoruz
963 Mahalle Muhtarıyla Buluşan İmamoğlu:...
Gülden Kaya ve Reşat Ok Hayatlarını Birleştirdi
Gülden Kaya ve Reşat Ok...
Yeniden Refah Partisi Safları Sıklaştırıyor
Yeniden Refah Partisi Safları Sıklaştırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası’nın Açılışını Gerçekleştirdi
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnu Millet Bahçesi...

Kartal Belediyesi’nin, 2023 Performans Programı ve Bütçesi Kabul Edildi

Kartal Belediye Meclisi, Ekim ayı 3’üncü oturumunda, 2023 yılı performans programı ve mali bütçesini görüşmek üzere toplandı. Oturumda, 2023 yılı mali bütçesi, ‘1 milyar 890 milyon Türk Lirası olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ekim 2022 Pazartesi 11:40
Kartal Belediyesi’nin, 2023 Performans Programı ve Bütçesi Kabul Edildi
banner171

Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda, Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut başkanlığında gerçekleşen oturumda, belediye idaresi adına, performans programı ve mali bütçe ile ilgili sunum; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu tarafından gerçekleştirildi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

2023 Yılı Bütçesi: 1 Milyar 890 Milyon Türk Lirası

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, meclis üyeleri ve katılımcılara yaptığı sunumda, belediye müdürlüklerinin faaliyetleri ve bütçeleri hakkında bilgi verdi.

Aksu, yaptığı konuşmada, Kartal Belediyesi’nin; sosyal, kültürel ve kent sorunları hakkında çalışmaya devam ettiğinin altını çizerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile birlikte Kartal’ın 30 yıllık sorunlarına çözüm bulmaya devam ettiklerini kaydetti.

Kartallılar’ın her alanda yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı, 2019 yılından bu yana; altyapıdan, çevreye, kültürden spora kadar yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti.

Oturumun devamında ise; Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyeleri, bütçeyle ilgili görüşlerini belirtti.

Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, oturumun sonunda 2023 yılı performans ve mali bütçesini meclis üyelerinin oylarına sundu. 2023 yılı performans ve mali bütçesi, Belediye Meclisi tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal’da, Uğur Mumcu Mahallesi’nin İmar Sorunu Tarihe Karışıyor
Kartal’da, Uğur Mumcu Mahallesi’nin İmar Sorunu Tarihe Karışıyor
Kartal Belediyesi’nin ‘Atıklardan Tablo Tasarım Yarışması’ Başladı
Kartal Belediyesi’nin ‘Atıklardan Tablo Tasarım Yarışması’ Başladı
Merhum Cemal Şahan Vefatının 4. Yılında Mezarı Başında Anıldı
Merhum Cemal Şahan Vefatının 4. Yılında Mezarı Başında Anıldı
Kartal’da Modfest Heyecanı
Kartal’da Modfest Heyecanı
Kartal Belediyesi ve TEV’den Eğitimde Fırsat Eşitliğine Önemli Destek
Kartal Belediyesi ve TEV’den Eğitimde Fırsat Eşitliğine Önemli Destek

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169