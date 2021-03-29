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Kartal Belediyesi’nden Yeni Doğan Bebeklere Hediye Paketi

Kartal Belediyesi, İstanbul’un en genç Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde, sosyal belediyeciliğe örnek olacak birbirinden farklı uygulamalara imza atmaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Mart 2021 Pazartesi 10:11
Kartal Belediyesi’nden Yeni Doğan Bebeklere Hediye Paketi
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COVİD-19 salgını döneminde, zor bir hamilelik dönemi geçiren ailelerin, yeni doğan bebeklerine ilk hediyelerini Kartal Belediyesi veriyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, ‘Hoş Geldin Bebek Hediye Paketi’ projesi kapsamında, Kartal’da yaşayan 0-3 ay grubundaki bebeklerin aileleri evlerinde ziyaret edilerek, içinde bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir hediye paketi kendilerine teslim ediliyor. Proje sayesinde, yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçları karşılanarak, ailelerin mutluluklarına ortak olunuyor.

Kartallı Ailelerden Başkan Gökhan Yüksel’e Teşekkür

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin evlerinde ziyaret ettikleri Kartallı aileler, projeden dolayı yaşadıkları mutlulukları ifade ederek, Başkan Gökhan Yüksel’e ve Kartal Belediyesi’ne teşekkür ediyor.

Özellikle COVİD-19 salgını döneminde, kadınların zor bir hamilelik dönemi yaşadıklarını, bu yüzden ailelerin mutluluklarına ortak olmak istediklerini belirten Başkan Gökhan Yüksel, “Kartal Belediyesi olarak, komşularımızın mutluluklarına ve acılarına ortak olmak, sosyal belediyeciliği hayatın her alanında uygulamak istiyoruz. Özellikle salgın döneminde anne adaylarımızın zor bir hamilelik geçirdiğini biliyoruz. Bu bağlamda, arkadaşlarımızla beraber ailelerimizin her zaman yanında olduklarımızı göstermek için, ‘Hoş Geldin Bebek Hediye Paketi’ projemizi hayata geçirdik. Ekiplerimiz, önce ailelerimizin sağlığını düşünerek, sosyal mesafe kuralı içinde, hanelerin içine girmeden ailelerimize hediye paketlerini, adres adres teslim ediyor. Tüm annelerimize ve babalarımıza bir kez daha, hayata gözlerini açan bebeklerini mutlu, sağlıklı ve güzel günlerde büyütmelerini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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