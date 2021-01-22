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Kartal Belediyesi’nden Yapı Ruhsatı Bekleyenlere Müjdeli Haber

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren yapı ruhsatı için bekleyen vatandaşlara müjdeli haber Kartal Belediyesi’nden geldi. Yapılan plan değişikliği doğrultusunda ruhsat sorunu yüksek oranda çözüme kavuşuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ocak 2021 Cuma 12:50
Kartal Belediyesi’nden Yapı Ruhsatı Bekleyenlere Müjdeli Haber
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20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun doğrultusunda Yençok (yükseklik sınırlaması getirilmesi) belirlenmemiş alanlarda yapılan plan değişiklikleri ile Kartal genelinde yüzde doksana varan ruhsat alamama sorunu sona eriyor.

‘Kat Yüksekliği Belirlenmemiş’ Alanlara İlişkin Plan Değişiklikleri Askıya Çıkarıldı

İlgili kanun gereği 1 Temmuz 2020’den bu yana Kartal’da yapı ruhsatları durdurulmuş olan alanların plan değişiklikleri askıya çıkarıldı. 21 Ocak 2021’de askıya çıkan planlar, 30 gün boyunca durarak 20 Şubat 2021 tarihinde askıdan indirilecek. Askıya çıkarılan plan değişiklikleri “sadece kat yüksekliği belirlenmemiş alanlarla” ilgili olup, mevzuat gereği vatandaşlar askı süresi içerisinde kat adetleri ve yükseklikte belirtilen metrelere ilişkin itirazlarda bulunabilecekler. Askı süresinin ardından yasal süreçler tamamlanarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yeniden yapı ruhsatları verilebilecek.

Kartal E-5 güneyi, E-5 kuzeyi ve Kentsel Yenileme A-B Bölgesi olmak üzere düzenlenen planlar Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda askıya çıkarıldı. Kartal E-5 güneyi plan paftaları giriş katta bulunan fuaye alanında, Kartal E-5 kuzeyi ve Kentsel Yenileme A-B Bölgesi plan paftaları da binanın 2. katında vatandaşların bilgisine sunuldu.

30 gün süre ile askıda kalacak olan planlar, 20 Şubat 2021 tarihinde askıdan indirilecek. Askıya çıkarılan plan değişiklikleri, sadece kat yüksekliği belirlenmemiş alanlarla ilgili olup ilgili mevzuat gereği vatandaşlar, askı süresi içerisinde kat adetleri ve yükseklikte belirtilen metrelere ilişkin itirazlarda bulunabilecek.  Askı süresinin ardından İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yeniden yapı ruhsatları verilecek.

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