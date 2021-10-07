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Kartal Belediyesi’nden vatandaşlara sıcak çorba ikramı

Kartal Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğü hizmetlerini ilçe genelinde devam ettiriyor. Kartal Belediyesi tarafından başlatılan ve Anadolu Yakası Mezarlıklar Müdürlüğü önünde kurulan stantta vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuluyor. Cenazesi olan ve yakınlarının cenaze işlemlerini tamamlamak üzere Kartal Soğanlık Mahallesi’nde bulunan Anadolu Yakası Mezarlıklar Müdürlüğü’ne gelen vatandaşlara sabah saatlerinde sıcak çorba ikramı yapılıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Ekim 2021 Perşembe 09:04
Kartal Belediyesi’nden vatandaşlara sıcak çorba ikramı
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Havaların serinlemesi ile bir süre önce yeniden başlatılan çorba ikramı ile vatandaşlara sıcak çorba sunuluyor. Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen hizmette; her gün yaklaşık 160 kişilik çorba ikramı yapılıyor.

Yakınlarını ve sevdiklerini kaybeden vatandaşların cenaze işlemlerini yaptığı, gerek şehir içi gerekse şehir dışı nakillerin gerçekleştirildiği Anadolu Yakası Mezarlıklar Müdürlüğü’nde Kartal Belediyesi ekibi de özel alaşımlı çorba kazanları ile vatandaşlara çorba ikramını gerçekleştiriyor. Vatandaşlar yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kartal Belediyesi’ne ve Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkürlerini ifade ettiler.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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