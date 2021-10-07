Kartal Belediyesi’nden vatandaşlara sıcak çorba ikramı

Havaların serinlemesi ile bir süre önce yeniden başlatılan çorba ikramı ile vatandaşlara sıcak çorba sunuluyor. Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen hizmette; her gün yaklaşık 160 kişilik çorba ikramı yapılıyor.

Yakınlarını ve sevdiklerini kaybeden vatandaşların cenaze işlemlerini yaptığı, gerek şehir içi gerekse şehir dışı nakillerin gerçekleştirildiği Anadolu Yakası Mezarlıklar Müdürlüğü’nde Kartal Belediyesi ekibi de özel alaşımlı çorba kazanları ile vatandaşlara çorba ikramını gerçekleştiriyor. Vatandaşlar yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kartal Belediyesi’ne ve Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkürlerini ifade ettiler.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)