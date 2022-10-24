Kartal Belediyesi’nden Üniversite Öğrencilerine Eğitim Yardımı Başvuruları Başlıyor

Kartal’da ikamet eden üniversite öğrencileri eğitim yardımdan faydalanmak için, 24 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında Kartal Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.
25 yaşını geçmemiş üniversite öğrencileri https://e-belediye.kartal.bel.
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
Eğitim yardımından yararlanma şartları:
*Sosyal yardım kriterlerine uygun olmak,
* Hanenin toplam taşınmazı (daire, dükkân, arsa) (1) tam hisseyi geçmemek.
* Öğrencinin Kartal'da ikamet ediyor olması gerekmektedir.
* Aynı aileden ve haneden 25 yaşını geçmemiş sadece bir öğrenciye eğitim yardımı verilir.
Eğitim yardımından yararlanamayacak olanlar
* Yabancı uyruklu öğrenciler, yabancı ülkede eğitim gören, yüksek lisans, doktora, uzaktan öğretim, açık öğretim öğrencileri ve %100 burslu olmayan özel üniversite öğrencileri eğitim yardımından yararlanamayacaklardır.
* Belediyemizde görev yapan memur, sözleşmeli, kadrolu işçi statüsünde çalışanlar, eş ve çocukları başvuramaz.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )