banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 34
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1437.15
ALTIN
490.36
DOLAR
8.6291
STERLİN
11.9759
EURO
10.1587
Hem Çalışın, Hem Okuyun, Hayatınıza Artı Bir Değer Katın
Son Dakika
Hem Çalışın, Hem Okuyun, Hayatınıza...
Uyku Sorunlarına İyi Gelen 9 Besin
Uyku Sorunlarına İyi Gelen 9...
Doğal Afetler Depresyona Neden Oluyor!
Doğal Afetler Depresyona Neden Oluyor!
40 Yaş Altı Seçmen Erken Seçim istiyor mu ,İstemiyor mu ?
Son Dakika
40 Yaş Altı Seçmen Erken...

Kartal Belediyesi’nden Üniversite Adaylarına Ücretsiz Rehberlik Hizmeti

Kartal Belediyesi, üniversite tercihi yapacak öğrenciler için ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ağustos 2021 Cuma 15:54
Kartal Belediyesi’nden Üniversite Adaylarına Ücretsiz Rehberlik Hizmeti
banner171

İki buçuk milyondan fazla adayın ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından tercih heyecanı başladı. ÖSYM takvimi doğrultusunda 28 Temmuz’da sınav sonuçları açıklanırken, 5 Ağustos itibarı ile üniversite tercih süreci de resmen başlamış oldu.

Kartal Belediyesi de Kartal Meydanı’na kurduğu stant ile üniversite adaylarına ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriyor. Üç uzman eğitim danışmanı tarafından verilen danışmanlık hizmeti ile tercih sürecindeki öğrencilerin puanları, yetenekleri ve beklentileri doğrultusunda en doğru seçimi yapmaları amaçlanıyor. Uzman eğitimciler öğrencilerin puanlarına göre tercih sıralamasına yardımcı olurken, ailelerin de kafalarındaki soruları yanıtlıyor.

Kartal Belediyesi tarafından kurulan stantta tercih süreci boyunca 10.00-19.00 saatleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek. Tercih standı Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası’nın karşısında, Atatürk heykelinin yanında yer alıyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denetim Aydos Ormanı’nda Yangını Önledi
Denetim Aydos Ormanı’nda Yangını Önledi
Dragos Su Sporları Merkezi’nde Her Ay 200’ün Üzerinde Vatandaş Eğitim Alıyor
Dragos Su Sporları Merkezi’nde Her Ay 200’ün Üzerinde Vatandaş Eğitim Alıyor
Başkan Gökhan Yüksel ve İBB Heyetinden Van’da Sel Mağdurlarına Ziyaret
Başkan Gökhan Yüksel ve İBB Heyetinden Van’da Sel Mağdurlarına Ziyaret
Belediye Ekiplerinin Orman Yangınları İle Mücadelesi Sürüyor
Belediye Ekiplerinin Orman Yangınları İle Mücadelesi Sürüyor
Kartal’da Her Gün 7 Mahalle, Sivrisinek ve Haşerelere Karşı İlaçlanıyor 
Kartal’da Her Gün 7 Mahalle, Sivrisinek ve Haşerelere Karşı İlaçlanıyor 

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169