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Kartal Belediyesi’nden Uğur Mumcu Mahallesi’ne Yeni Nesil Konteyner

Kartal Belediyesi’nin daha temiz ve yaşanabilir bir kent anlayışı ile başlattığı yeni nesil çöp konteynerleri uygulaması, Uğur Mumcu Mahallesi’nde hayata geçirildi. 2,5 ve 3,75 bin litrelik çaça (yeni nesil yer üstü çöp konteynerleri) konteynerleriyle temizlik hizmetlerinin Kartal’da daha hızlı, akıcı ve hijyenik olması hedefleniyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2022 Salı 15:35
Kartal Belediyesi’nden Uğur Mumcu Mahallesi’ne Yeni Nesil Konteyner
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Komşu İletişim Merkezi (KİMER)’ne gelen vatandaş taleplerinin, Eylül ayında yapılan Muhtarlar Toplantısı’na taşınması ve Başkan Gökhan Yüksel’in talimatları neticesinde harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü, 478 küçük çöp konteynerinin (galvaniz) yer aldığı Uğur Mumcu Mahallesi’ni pilot bölge olarak seçti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Mevcutta bulunan çöp konteynerlerin yerine 35 adet yeni nesil çöp konteyneri Uğur Mumcu Mahallesi’nde belirlenen noktalara konumlandırıldı. Hâlihazırdaki yeni nesil konteynerler ile beraber mahalledeki sayısı 42’ye ulaşan konteynerlerin sayısının kısa zamanda 122’ye çıkartılması hedefleniyor.

2,5 ve 3,75 bin litrelik yeni nesil konteynerler ile estetik ve hijyenik bir görüntü yakalamayı amaçlayan Kartal Belediyesi, 42.000 nüfusa sahip ve günlük ortalama 31.000 kg çöpün toplandığı Uğur Mumcu Mahallesi’nde çöp toplama sistemini de daha pratik bir hale getirmeyi hedefliyor.

Sıfır Atık Programının Uygulanmasına Öncülük Edecek Proje

Kartal’da atık yönetimini modern hale getirmek, ‘Sıfır Atık’ uygulamaları için vatandaşların bilinçlenmesini sağlamak gibi bir başka örnek amaç dolayısıyla hayata geçirilen proje kapsamında; evsel ve geri dönüşüm atıklarının tek noktada ayrı toplanması, zamandan tasarruf edilmesi, kent estetiğine katkı sağlanması, mahallelerdeki trafiğin azaltılması ve araç seferlerinin azaltılarak emisyon değerlerinin düşürülmesi sağlanıyor.

“Çalışmamızı Kartal’ın Bütün Mahallelerine Taşıyacağız”

Konuya ilişkin açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz Muhtarlar Toplantısı’nda komşularımızdan gelen talepler doğrultusunda harekete geçtik. Uğur Mumcu Mahallemizi, evsel ve geri dönüştürülebilir atıkların düzenli depolanması ve toplanması için pilot bölge seçerek planlamamızı yaptık.

42.000 nüfusa sahip mahallemizde ‘Sıfır Atık’ uygulamaları kapsamında modern bir sistemle evsel atıkların toplanması, geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi ve atık getirme noktalarının oluşturulması amacı ile başlattığımız çalışmamızı Kartal’ın bütün mahallelerine taşıyacağız. “ ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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