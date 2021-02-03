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Kartal Belediyesi’nden Ücretsiz Online Anaokulu Eğitimi

Kartallı çocukların ve ailelerinin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirdiği, çağdaş ve ilerici çalışmalar ile adından söz ettiren Kartal Belediyesi, çocuklara yönelik önemli bir projeye daha imza atıyor. Kreş Müdürlüğü’nün geliştirdiği ve “Online Anaokulu Eğitimi” adını taşıyan proje kapsamında 5-6 yaş aralığındaki minikler, 3 hafta sürecek ücretsiz atölye imkânlarından faydalanacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Şubat 2021 Çarşamba 09:14
Kartal Belediyesi’nden Ücretsiz Online Anaokulu Eğitimi
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Türkiye’nin en fazla kreşine (15) sahip kamu kurumu olarak; çağdaş, Atatürkçü ve nitelikli eğitimleri ile 10 yıllık başarı hikâyesinin altında imzası bulunan Kartal Belediyesi, izolasyon sürecinde evlerinden çıkamayan minikler için üç hafta sürecek olan “Online Anaokulu Eğitimi” düzenliyor.

Önceliğin şehit-gazi ailelerine, öksüz-yetim çocuklara, annesi veya babası engelli çocuklara, kadın sığınma evinde kalan annelerin çocuklarına, anne veya babası hapishanede olan çocuklar ile Kartal Belediyesi Kreşlerinde eğitim almayan çocuklara verildiği proje ile Kartal’da ikamet eden 96 minik öğrenci, dijital platformlarda bir araya gelecek. 2015 ve 2016 doğumlu Kartallı miniklerin eğlenirken öğrenmesini hedefleyen Kartal Belediyesi, eğitimleri 12 kişilik sınıflara ayırarak 8 ayrı grup halinde verecek.

Yarım saatlik süreler ile günde dört dersin verileceği eğitimler çocukların; zihinsel, bilişsel ve küçük kas gelişimini destekleyecek çalışmalar ile İngilizce, kolaj çalışmaları, anadili etkinlikleri, drama-kukla, baskı çalışmaları, katlama teknikleri, basit jimnastik, deneyler, pratik tarifler, akıl oyunları ve örüntü çalışmalarını kapsıyor. Ayrıca üç haftalık eğitimlerini tamamlayan öğrencilere online sertifika töreni düzenlenecek.

“Online Anaokulu Eğitimi” için ön kayıtlar, Kartal Belediyesi’nin web sitesi üzerinden 1-4 Şubat tarihleri arasında yapılabilecek olup, 08-26 Şubat tarihleri arasında başlayacak online eğitimler için kontenjan sınırlıdır.

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