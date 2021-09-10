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Kartal Belediyesi’nden Türk futbolunun Taçsız Kral’ı Metin Oktay anısına turnuva Taçsız Kral Metin Oktay yeşil sahalarda bir kez daha anılacak Kartal Belediyesi, Türk futbolunun efsanevi futbolcusu Metin Oktay’ın anısına ‘Metin Oktay’ı Anma Futbol Turnu

Taçsız Kral Metin Oktay yeşil sahalarda bir kez daha anılacak Kartal Belediyesi, Türk futbolunun efsanevi futbolcusu Metin Oktay’ın anısına ‘Metin Oktay’ı Anma Futbol Turnuvası’ düzenleniyor. Türk futbolunda birbiri ardına attığı gollerle gol kralı olan ve ‘Taçsız Kral’ lakabıyla gönüllere taht kuran Metin Oktay, vefatının üzerinden 30 yıl geçse de hiç unutulmadı. 1936 yılında İzmir’de doğan ve futbol kariyerinin ardından teknik direktörlük, yöneticilik ve çeşitli gazetelerde spor yazarlığı yapan Metin Oktay, düzenlenen futbol turnuvası ile bir kez daha anılacak.  

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Eylül 2021 Cuma 12:03
Kartal Belediyesi’nden Türk futbolunun Taçsız Kral’ı Metin Oktay anısına turnuva Taçsız Kral Metin Oktay yeşil sahalarda bir kez daha anılacak Kartal Belediyesi, Türk futbolunun efsanevi futbolcusu Metin Oktay’ın anısına ‘Metin Oktay’ı Anma Futbol Turnu
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Türk sporuna adını altın harflerle yazdıran ve ‘Taçsız Kral’ lakabıyla unutulmayan Metin Oktay adına Kartal Amatör Spor Kulüpleri Derneği ve Kartal Belediye Başkanlığı işbirliği ile bir turnuva gerçekleştirilecek. Kartal’da bulunan 16 amatör futbol takımı arasında gerçekleştirilecek olan turnuva Atalar Mahallesi Spor Tesisi’nde yapılacak. 2009 ve 2010 doğumluların katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan turnuvada hem efsane oyuncu Metin Oktay’ın anısı bir kez daha yad edilecek, hem de genç yeteneklerin yeşil sahalarda kendilerini gösterme fırsatı tanıyacak.

Turnuva başlangıç tarihi: 11 Eylül 2021

Turnuva yeri: Atalar Mahallesi Spor Tesisi

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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