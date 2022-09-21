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Kartal Belediyesi’nden, Son 30 Yılın En Büyük Asfalt Seferberliği

Modern ve yaşanabilir kent anlayışını merkeze alarak Kartal’ın ve Kartallıların ulaşım ve altyapı sorunlarına çözüm üreten Kartal Belediyesi, ilçenin son 30 yılının en geniş kapsamlı asfalt çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Eylül 2022 Çarşamba 11:14
Kartal Belediyesi’nden, Son 30 Yılın En Büyük Asfalt Seferberliği
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Tüm Mahallelerde Asfalt Seferberliği

Yaz aylarını fırsat bilen Kartal Belediyesi, Başkan Gökhan Yüksel’in talimatları doğrultusunda ilçenin tüm mahallelerinde asfalt serim çalışmalarını eş zamanlı yürütüyor. Ekipler, çalışmalarını; Komşu İletişim Merkezi (KİMER) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ne, vatandaşlar tarafından oluşturulan talepler doğrultusunda gerçekleştiriyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

İlçenin hızlı, rahat ve konforlu bir ulaşıma kavuşabilmesi amacı ile devam eden asfalt serim çalışmaları son olarak kentin 5 noktasında daha tamamlandı.

Özellikle pandemi başlangıcından itibaren yoğunlaşan ve halen devam etmekte olan çalışmalar ile kentin cadde, sokak ve meydanları modern ve yeni ulaşım ağlarına kavuşmuş oldu.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği asfalt çalışmaları kapsamında son olarak; Dipçik, Şirince, Vefakâr ve Arefe Sokak ile Kubilay Caddesi’nde yaklaşık 4 bin ton asfalt serim çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, asfalt çalışmalarının olabilecek en kısa sürede tamamlanabilmesi için gece mesaisi yapıyor. Çalışmalar sayesinde, vatandaşların araç trafiğinde daha konforlu yolları kullanması hedefleniyor.

Sadece 2021 Yılında 100 Bin Ton Asfalt Serimi Yapıldı

Öte yandan, sadece 2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile beraber gerçekleştirilen ortak çalışmalar kapsamında, Kartal’ın tüm mahallelerinde 100 bin tona yakın asfalt çalışması yapılırken, 2022 yılında ise sadece Kartal Belediyesi tarafından 40 bin ton asfalt serim çalışması yapılması hedefleniyor. İBB ile ortak gerçekleşen çalışmalar sayesinde bu sayının 2022 yılında da daha da artması bekleniyor.

“Göreve Gelmeden Önce Verdiğimiz Sözü Tutuyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da son 30 yılın en büyük asfalt serim çalışmalarından birini gerçekleştirdiklerini kaydederek; “Göreve gelmeden önce verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz, Kartal’da adeta bir asfalt seferberliği gerçekleştiriyor. Gecesini gündüzüne katan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Belirlenen program kapsamında, Kartal’ın 20 mahallesinde asfalt serim çalışmamıza ara vermeden devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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