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Kartal Belediyesi’nden Personele Yönelik Uyku Apnesi Semineri

Kartal Belediyesi ve Kızılay Kartal Hastanesi işbirliği ile belediye personeline yönelik ‘Uyku Apnesi’ konusunun ele alındığı bir seminer düzenlendi. Kartal Belediyesi meclis salonunda yapılan seminerde belediye personeline uyku apnesinin nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri detaylı bir şekilde anlatıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Eylül 2022 Çarşamba 10:33
Kartal Belediyesi’nden Personele Yönelik Uyku Apnesi Semineri
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Kızılay Kartal Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Mehmet Burak Uçar’ın konuşmacı olarak yer aldığı seminere belediye personelinin ilgisi yoğun oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Uyku apnesi şüphesi olanlar için sekiz soruluk bir testin de uygulandığı sunumda, riskli gruplar hakkında bilgi verildi, uyku apnesinin özellikle yaşı ilerleyen erkeklerde daha sık görüldüğü vurgulandı.

Apnenin artmasına neden olan sırt üstü yatış pozisyonu, sigara kullanımı gibi alışkanlıklardan kaçınılması gerektiği katılımcılarla paylaşıldı.

Uzman Doktor Mehmet Burak Uçar’ın slayt eşliğindeki sunumuyla devam eden seminerin ardından dinleyiciler kendi tecrübelerini aktararak Uçar’a sorularını yöneltti.

Uyku Apnesi Nedir?

Uyku sırasında solunumun 10 saniye ve üzerinde kesilmesi durumuna uyku apnesi denmektedir. Uykuda olunan süre içerisinde, saat başına 5 kez ve üzerinde apne yaşanması ise uyku apne sendromu olarak adlandırılmaktadır.

Uykuda solunum bozuklukları içerisinde en sık görülen hastalık obstrüktif (tıkayıcı) uyku apne sendromudur. Uyku sırasında üst hava yollarında tekrarlayan kapanmaların neden olduğu apne ve hipopneler (solunumun tamamen kesilmemesi ancak aldığımız hava akımının kısıtlanması) sonucunda gece boyunca kanın oksijen düzeyinde düşme, karbondioksit ve asit düzeyinde artma meydana gelir.

Bunlara bağlı olarak da geceleri sık sık uyanma, gündüz yorgun uyanma ve uyku hali, konsantrasyon eksikliği gelişir. Sıklığı erkeklerde %14, kadınlarda %5’tir. Erkek cinsiyete sahip olma, ileri yaş, obezite, kısa ve kalın boyun çevresi, çeşitli endokrin bozukluklar, alkol, sigara ve sakinleştirici ilaçların kullanımı risk faktörleridir. Uyku apneli hastaların yaklaşık üçte ikisi obezdir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 


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