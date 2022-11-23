Kartal Belediyesi’nden Personele Yönelik İş Güvenliği Eğitimi

Kartal Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitime Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün ağaç budama ekipleri katıldı. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları Ali Tutar, Orhan Topal ve İş Yeri Hekimi Abdullah Gündüz’ün konuşmacı olarak yer aldığı seminerde, iş güvenliğiyle ilgili önemli konular ele alındı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 17. maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği'nin 5. Maddesine göre; ‘'İşverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür.'' hükmüne yönelik yapılan eğitim, üç saat sürdü.

Seminerde, yüksekte çalışan personelin karşılaşabileceği tehlikeler, riskler ve alınabilecek güvenlik önlemlerine ek olarak oluşabilecek kazalarda ilk müdahale için iş yeri hekimi tarafından temel ilk yardım eğitimi verildi.