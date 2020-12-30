Kartal Belediyesi’nden Online Halk Oyunları Eğitimi

Bu yıl Ekim ayının ilk haftasında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak Kartal Belediyesi Ekolojik Pazar Eğitim ve Etkinlik Çadırı’nda çalışmalarına başlayan Çocuk Halk Oyunları Topluluğu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kasım ayında alınan önlemler kapsamında uzaktan eğitime geçiş yaptı.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren topluluk, haftada 3 gün online eğitim gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıllarda sayısı 100’ü aşan öğrencilerin devam ettiği eğitimlerde eğitmenler, bu yıl uzaktan bağlanarak halk oyunları figürlerini çocuklara öğretiyor.

Derslerin başlamasından önce ısınma hareketlerini de bilgisayar, tablet veya telefon karşısında online gerçekleştiren çocuklar, evde oldukları sürede de halk oyunları eğitimlerini devam ettirme şansını buluyor.

Çocukların evde spor yapmasını da sağlayan ve Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri gerçekleştirilen eğitimler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek. Türkiye’nin pek çok yöresinden halk oyunlarını öğrenen çocukların eğitimi, pandemi döneminde de aksamamış olacak.