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Kartal Belediyesi’nden Ömerli Su Arıtma Tesislerine Teknik Ziyaret

Kartal Belediyesi, küresel ısınmayla birlikte gelişen su krizine dikkat çekmek ve suyun kullanımıyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla Ömerli Su Arıtma Tesisleri’ne bir gezi düzenledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mart 2022 Perşembe 09:41
Kartal Belediyesi’nden Ömerli Su Arıtma Tesislerine Teknik Ziyaret
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Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü ve 21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlik kapsamında, Kartal Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arıtma tesisini gezerek bilgi aldı.

Dünya genelinde su kaynaklarının azalması nedeniyle suyun önemi bir kez daha vurgulanırken, yapılan gezide musluklardan akan suyun hangi zorlu aşamalardan geçtiği anlatıldı. Su tasarrufunun önemi ve tasarruf için alınabilecek tedbirler hakkında öğrencilere bilgi verildi. 2 öğretmen ve 35 öğrencinin katıldığı ve Kartal Belediyesi tarafından organize edilen gezide suyun barajdan alınmasının ardından geçtiği birçok aşama ve dev su depoları öğrencilere gezdirildi.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden yetkili personellerin de katıldığı gezide, İSKİ yetkilisi Çevre Mühendisi Erdinç Ekinci, tüm aşamaları tek tek anlattı. Ömerli, Darlık gibi barajların yanı sıra Melen Çayı’ndan gelen suyunda işlendiği tesisin Anadolu Yakası’nın tamamına, Avrupa Yakası’nın da bir kısmının su ihtiyacını karşıladığını belirten Ekinci, şu anda kar yağışlarının da etkisi ile Ömerli Barajı’ndaki doluluk oranının yüzde 90’lara yaklaştığını belirtti.

Öğrenciler musluklardan akan suyun yolculuğuna tanıklık ettiler

Suyun musluktan akmasına kadar geçen süreçte barajdan havalandırmaya, partikül filtrelemesinden ozonlamaya, klorlamadan temiz su depolamaya dek tıpkı bir fabrika üretim bandı gibi pek aşamalardan geçtiğini belirten Ekinci, Ömerli’de farklı zamanlarda hizmete alınmış 4 arıtma tesisinin de faaliyette olduğunu söyledi.

Tesisten çıkan suyun kalitesinin sürekli kontrol edildiğini ve arıtma işleminin buna göre yönlendirildiğini kaydeden Ekinci, borulardan geçecek suyun da bir miktar klorlanarak zararlı mikroplardan arındırıldığını belirtti. Yazın aylarının kurak dönemlerinde su seviyesinin çok düşmesi halinde bile gerekirse Sakarya Nehri’nden suyun arıtma yapılarak kente verilebildiğini söyledi. Suyun zahmetli ve uzun aşamalardan sonra musluklardan akıtılabildiğini belirten Ekinci, öğrencilerin su tasarrufu konusunda bilgilenmesini ve çevrelerini de bu yönde etkilemelerini umut ettiklerini ifade etti.

Teknik gezide öğrenciler, arıtma tesisinin laboratuvarlarını da gezerek su ile ilgili kimyasal analizlerle ilgili de bildi aldı. Öğrenciler İstanbul’un en büyük barajı olan Ömerli Barajı’nın su kapakları ve tünellerinin olduğu bölgede de incelemelerde bulundu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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