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Kartal Belediyesi’nden Öğrencilere Yangın Söndürme Eğitimi ve Tatbikatı

Kartal Belediyesi, ilçede olası afet senaryolarına karşı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken, aynı zamanda vatandaşları bilinçlendirme eğitimlerine de düzenli aralıklarla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı personeli tarafından Hacı Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi öğrencilerine yangın söndürme eğitimi verildi, öğrenciler teorik eğitimin ardından bir de yangın söndürme tatbikatına katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Ekim 2021 Perşembe 11:40
Kartal Belediyesi’nden Öğrencilere Yangın Söndürme Eğitimi ve Tatbikatı
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Öğrencilere, Yangına Nasıl Müdahale Edecekleri Uygulamalı Olarak Gösterildi

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı, ilçedeki afet senaryolarına karşı çalışmalarına devam ediyor. Hacı Bayraktar Anadolu Lisesi’nde Uzman ekipler tarafından verilen eğitimde; tahliye anında ve sonrasında uyulması gereken kurallar, yangın öncesi,  yangın anında ve yangın sonrasında yapılması gerekenler, yangın nedenleri, yangının etkenleri, yangın söndürme usulleri, yangın söndürme cihazlarının kullanımı ilgili gerekli bilgiler verildi. Tahliye, arama kurtarma ve yangın konularında verilen teorik eğitimin ardından okul bahçesinde bir de yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta yangın söndürme cihazları kullanılarak bir yangına nasıl müdahale edileceği uygulamalı olarak gösterildi.

Öğretmelere Yönelik ‘Afet Bilinçlendirme Eğitimi’

Öte yandan, Sivil Savunma Uzmanlığı’nın eğitim verdiği bir diğer kurum da engelli öğrencilerin eğitiminin gerçekleştiği, Şehit Recep Büyük Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi oldu. Uzmanlar burada da öğretmenlere yönelik ‘Afet Bilinçlendirme Eğitimi’ gerçekleştirdi. Söz konusu eğitimde, öğretmenlere deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

“Sorumluluklarımızı Ciddiye Alıyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin deprem gerçeğini çok ciddiye aldığını kaydederek; “Kartal Belediyesi olarak Türkiye’nin ve özellikle İstanbul’un bir deprem bölgesi olduğundan yola çıkarak üzerimize düşen sorumlulukların farkındayız ve bunları ciddiye alıyoruz. Sivil Savunma Uzmanlığı ekiplerimiz, Hacı Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi öğrencilerimize yangın söndürme eğitimini verirken, Şehit Recep Büyük Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde de öğretmenlerimize yönelik ‘Afet Bilinçlendirme Eğitimi’ tamamlandı. Yerel yönetimler olarak afet olasılıklarına karşı hazırlıklarımızı yaparken, vatandaşlarımızı da bu konuda eğitmekle sorumluyuz.” İfadelerini kulandı.

 KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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