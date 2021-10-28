KARTAL BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRENCİLERE HİJYEN KİTİ

Yeni normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte ilçedeki okullara, içinde; dezenfektan, maske ve kolonyalı mendil olan hijyen kiti dağıtıldı.

Kartal Belediyesi yeni normalleşmede tedbiri elden bırakmıyor

Kartal Belediyesi, COVİD-19 pandemisinde yüz yüze eğitime geçen öğrencileri ve öğretmenleri unutmadı. Özellikle minik öğrencilerin, salgına karşı daha tedbirli olmalarını ve korunmalarını sağlamak amacıyla, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatıyla ilçedeki okullara hijyen kiti dağıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okulları başarı ve sağlık dilekleri ile ziyaret ederek, öğretmenlere ve öğrencilere, içinde; dezenfektan, maske ve kolonyalı mendil olan hijyen kitlerini teslim etti.

“Öğretmenlerimiz ve Öğrencilerimiz Bizim Her Şeyimiz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin salgın ile mücadele noktasında yaptığı çalışmalara dikkat çekerek yeni normalleşme sürecinde tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini ifade etti. Başkan Yüksel; “Salgın ile mücadelede, yasakların hafiflemesi ile birlikte öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz yüz yüze eğitime geçti. Kartal Belediyesi olarak, miniklerimize ve kıymetli öğretmenlerimize virüse karşı tedbirli olmalarını hatırlamak ve okul hayatlarında yanında olduklarımızı hissettirmek için hijyen kitlerini teslim ettik. Tüm öğrencilerimize okul hayatlarında ve gelecekteki hayatlarında; sağlıklı, başarılı ve mutlu günler diliyoruz” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)