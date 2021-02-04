Kartal Belediyesi’nden Müzik Sektörüne Destek Konserleri

Yaptığı aylık programlarla başta Kartal’da ikamet eden sanatçılar olmak üzere müzik sektöründeki birçok değerli ismi ilçedeki kültür merkezlerinde müzikseverlerle buluşturan Kartal Belediyesi, Şubat ayı boyunca kısıtlamalar dolayısı ile ertelenen konserleri ekrana taşırken, ekonomik zorlukla mücadele eden sanatçılara bir nebze de olsa destek oluyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonu ile düzenlenecek olan Şubat ayı konserleri; 5 Şubat’ta başlayacak olup 28 Şubat gününe kadar devam edecek. Konserlerin tamamı, Kartal Belediyesi’nin Youtube, Facebook ve Twitter hesaplarından yayınlanacak.

Online konserler serisinde yer alacak isimler şu şekilde; Musa Kurt, Domane Dersim, Deniz Güneş, Özden Irmak, Cemal Kaya, Yüksel Yıldız, Ebru Hançer, Mürşide Şimşek, Eda Alakuş, Erol İkisivri, Engin Aydın, Taner Özsoy, DJ Murat Gemlik, Hakkı Şimşek, Sinan Güngör, Ali Rıza Gültekin, Sedat Kement, İhsan Orak, Baran Altınsoy, Derya Günbattı.