banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İmamoğlu : "Bu Liyakat Yolculuğu Devam Edecek"
İmamoğlu : "Bu Liyakat Yolculuğu...
Kepçe kulak ameliyatından sonra gözlük kullanımı
Kepçe kulak ameliyatından sonra gözlük...
Zeytinburnu Sahilinde Karaya Oturan Gemi Kurtarılmayı Bekliyor
Son Dakika
Zeytinburnu Sahilinde Karaya Oturan Gemi...
Tasarruf sandığı modeli geçmişten günümüze taşınıyor
Tasarruf sandığı modeli geçmişten günümüze...

Kartal Belediyesi’nden Müzik Sektörüne Destek Konserleri

Kartal Belediyesi, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen müzik sektörüne destek olmak hem de Kartallı müzikseverlerin konser özlemini gidermek amacı ile Şubat ayı boyunca yaklaşık 20 sanatçının sahne alacağı online konserler serisi düzenliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Şubat 2021 Perşembe 09:35
Kartal Belediyesi’nden Müzik Sektörüne Destek Konserleri
banner171

Yaptığı aylık programlarla başta Kartal’da ikamet eden sanatçılar olmak üzere müzik sektöründeki birçok değerli ismi ilçedeki kültür merkezlerinde müzikseverlerle buluşturan Kartal Belediyesi, Şubat ayı boyunca kısıtlamalar dolayısı ile ertelenen konserleri ekrana taşırken, ekonomik zorlukla mücadele eden sanatçılara bir nebze de olsa destek oluyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonu ile düzenlenecek olan Şubat ayı konserleri; 5 Şubat’ta başlayacak olup 28 Şubat gününe kadar devam edecek. Konserlerin tamamı, Kartal Belediyesi’nin Youtube, Facebook ve Twitter hesaplarından yayınlanacak.

Online konserler serisinde yer alacak isimler şu şekilde; Musa Kurt, Domane Dersim, Deniz Güneş, Özden Irmak, Cemal Kaya, Yüksel Yıldız, Ebru Hançer, Mürşide Şimşek, Eda Alakuş, Erol İkisivri, Engin Aydın, Taner Özsoy, DJ Murat Gemlik, Hakkı Şimşek, Sinan Güngör, Ali Rıza Gültekin, Sedat Kement, İhsan Orak, Baran Altınsoy, Derya Günbattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal Belediyesi’nden Çocuklara Sömestr Hediyesi
Kartal Belediyesi’nden Çocuklara Sömestr Hediyesi
Kartal Belediyesi’nden Ücretsiz Online Anaokulu Eğitimi
Kartal Belediyesi’nden Ücretsiz Online Anaokulu Eğitimi
Şampiyon Tekvandocudan Başkan Gökhan Yüksel'e Ziyaret
Şampiyon Tekvandocudan Başkan Gökhan Yüksel'e Ziyaret
Kordonboyu ve Soğanlık Gümüşpınar Mahalleri ile İlgili Uygulama İmar Planları Askıda
Kordonboyu ve Soğanlık Gümüşpınar Mahalleri ile İlgili Uygulama İmar Planları Askıda
Başkan Gökhan Yüksel Apartman Görevlileri ile 500 Günlük İcraatlarını Paylaştı
Başkan Gökhan Yüksel Apartman Görevlileri ile 500 Günlük İcraatlarını Paylaştı

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169