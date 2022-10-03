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Kartal Belediyesi’nden Meme Kanserine Farkındalık İçin Pembe Patika Yürüyüşü

Kartal Belediyesi; Kızılay Kartal Hastanesi ve Kızılay Toplum Merkezi işbirliği ile Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Pembe Patika Yürüyüşü" etkinliği düzenliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ekim 2022 Pazartesi 10:02
Kartal Belediyesi’nden Meme Kanserine Farkındalık İçin Pembe Patika Yürüyüşü
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1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yapılacak etkinlikte erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, 8 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Neyzen Tevfik Meydanı’nda saat 13.30’da başlayacak olan etkinlik saat 14.00’te bando eşliğinde Kartal Meydanı’na yürüyüş ile devam edecek. Pembe balonlar ve kurdeleler ile süslenen yol boyunca gerçekleştirilecek olan yürüyüş sonrasında, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alper Cihan meme kanserinin teşhisi ve tedavisi hakkında bilgilendirme semineri verecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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