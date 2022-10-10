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Kartal Belediyesi’nden Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü

Kartal Belediyesi; Kızılay Kartal Hastanesi ve Kızılay Toplum Merkezi işbirliği ile meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için ‘Pembe Patika Yürüyüşü’ düzenlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ekim 2022 Pazartesi 12:46
Kartal Belediyesi’nden Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü
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‘1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında düzenlenen etkinlikte pembe maskeler, fularlar ve şemsiyeler taşıyan vatandaşlar Neyzen Tevfik Meydanı’nda buluştu. Bando eşliğine pembe renkte kurdeleler ile süslenmiş yoldan yürüyüşe geçen grup ‘Pembe Patika Yürüyüşünü’ başlattı. Aralarında Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan, Kartal Kent Konseyi Başkanı Türkan Kurtulmaz ve Kartallı vatandaşların katılım sağladığı grup Kartal Meydanı’nda hazırlanan etkinliklere katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Her yıl binlerce kadının yaşamına mal olan meme kanseri konusunda farkındalık yaratan etkinliğe Kartallı kadınlar büyük ilgi gösterdi. Pembe şapkalar ve fularlar takarak pembe şemsiye açan kadınlar Neyzen Tevfik Meydanı’nda buluşarak Kartal Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Pembe renkte kurdeleler ve balonlarla süslenmiş yoldan ilerleyen kadınlar, pembe renkli şemsiyelerini de açtı. Bu şekilde meydana ulaşan topluluk hazırlanan etkinlik alanında yerini alırken, gökyüzüne de pembe renkli balonlar bırakıldı.

Tedavide Erken Teşhis Önemli

Kartal Meydanı’nda düzenlenen etkinlikler kapsamında kısa bir konuşma yapan Kızılay Özel Kartal Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Prof. Dr. Alper Cihan, meme kanseri ve erken teşhis konularında hayati bilgiler verdi. Türkiye’de her 8 kadından birinin hayatının bir döneminde meme kanseri ile karşılaştığını belirterek kendi kendine muayene ile ilgili pratik bilgiler verdi. Konuşmasını tamamlayan Cihan’ın ardından bu kez sahneye 20 yaşında meme kanseri ile tanışarak uzun bir tedavi sürecinin ardından hastalığı yenen Elif Darıcan çıkarak yaşadıklarını anlattı. Tedavi sürecini ve erken teşhisin öneminin yanı sıra yaptığı yanlışları da paylaştı.

Konuşmaların devamında sahneye çıkan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu’da sadece meme kanserinde değil, tüm hastalıklarda erken teşhisin önemli olduğunu vurguladı. Hiçbir hastalığın ihmale gelmemesi gerektiğini belirten Aksu, Elif Darıcan’ın 3. Evrede olmasına rağmen sağlığına kavuşmasının çok önemli olduğunu belirtti. Meme kanserinin erken teşhisi halinde önlenebilir hastalık olduğunu vurgulayarak Kartal Belediyesi’nin bu konuda yapılan her türlü farkındalık çalışmasına destek verdiğini belirtti.

Etkinlikler kapsamında Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu katkılarından dolayı Kızılay Özel Kartal Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Prof. Dr. Alper Cihan’a teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut ise meme kanserini yenen Elif Darıcan’a çiçek takdim etti. Etkinlikte daha sonra özel bir karavanda talep eden vatandaşlara Meme Kanseri ile ilgili elle muayenenin nasıl yapılacağı gösterildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 


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